Immer weniger traditionelle Begräbnisse Wozu überhaupt noch Friedhöfe?

Dass ausgerechnet der Architekt Egon Eiermann, der für die Berliner Gedächtniskirche berühmt ist, Friedhöfen an die Gurgel wollte, also den Gedächtnisorten schlechthin, um sich dann selbst im Grab seiner Großeltern beerdigen zu lassen, zeigt schon, dass in der Bestattungskultur mehr Leben ist, als der Name gemeinhin suggeriert.