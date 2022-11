Insel Ischia im Golf von Neapel Mindestens ein Toter nach Erdrutsch in Italien

Bei einem Erdrutsch auf der italienischen Insel Ischia ist mindestens eine Person getötet worden, wie die örtlichen Behörden am Samstag Nachmittag berichteten. Etwa zehn Menschen gelten nach wie vor als vermisst, hieß es weiter.

Zugleich dementierten die Behörden die von Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini in Umlauf gebrachte Zahl von acht Todesopfern. Eine vermisste Familie mit Säugling sei inzwischen gefunden und werde derzeit medizinisch versorgt, so die Behörden.

Die noch vermissten Menschen wohnten demnach in Häusern, die von einer Schlammlawine beschädigt wurden. Die Behörden evakuierten Menschen aus ihren Wohnungen, wie der Zivilschutz twitterte.

Zwei Menschen aus einem Auto gerettet

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben seit dem frühen Morgen wegen Überschwemmungen und Erdrutschen im Einsatz. Einsatzkräfte retteten demnach zwei Menschen aus einem Auto, das ins Meer gerissen wurde.

Vom Festland entsandten die Behörden aus Neapel weitere Verstärkung auf die beliebte Mittelmeer-Ferieninsel.

Laut Feuerwehr hatten Boote und Hubschrauber Schwierigkeiten, die Insel zu erreichen. Auf Fernsehbildern und einem Video der Feuerwehr waren völlig zerstörte Autos, von Schlamm bedeckte Straßen, mitgerissener Schutt und ein Hang zu sehen, an dem zuvor ein Erdrutsch abgegangen zu sein schien.

Eine Einwohnerin von Ischia trägt nach einem Erdrutsch am 26. November 2022 ihre mit Schlamm bedeckten Habseligkeiten. © Foto: Reuters/CIRO DE LUCA

Einige Familien waren laut Medienberichten in ihren Häusern eingeschlossen. Die Behörden wiesen die Menschen in mehreren Kommunen der Insel an, zu Hause zu bleiben.

Meloni dankte den Rettungskräften

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz, wie ihr Amtssitz in Rom mitteilte. Sie stehe in Kontakt mit den Behörden vor Ort.

Ischias Bürgermeister Enzo Ferrandino ordnete bereits am Freitag wegen des angekündigten Unwetters an, Schulen, Parks und Friedhöfe für Samstag zu schließen.

Die beliebte Urlauberinsel Ischia ist nicht zuletzt durch die regelmäßigen Aufenthalte von Alt-Kanzlerin Angela Merkel bekannt.

Die betroffenen Gemeinde Casamicciola Terme ist dank ihrer zahlreichen Thermalquellen besonders bei Kur-Urlaubern beliebt. Die Stadt mit rund 8.000 Einwohnern hatte 2017 ein Erdbeben erlebt, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen waren. (dpa/AFP/KNA)

