Wenn jeder Buchstabe zählt Spendenaktion für Überlebende der Schoa in Israel

.Rund 160.000 Überlebende der Schoa gibt es noch in Israel – etwa ein Viertel von ihnen lebt in Armut. Um sie zu unterstützen, sammelt der israelische Hilfsverein Keren Hayesod jetzt Spenden und ruft dazu auf, die symbolische Patenschaft für einen von 304.805 Buchstaben – exakt so lang ist die Tora – zu übernehmen.

Eine Tora-Rolle, die dabei angefertigt wird, soll am 9. November zum Jahrestag der Reichspogromnacht an das Bethaus eines Seniorenheims in Herzlia nördlich von Tel Aviv übergeben werden. Das gesammelte Geld kommt dann einerseits mittellosen Überlebenden der Schoa in Israel zugute, andererseits ukrainischen Flüchtlingen in Europa.

Bei der Sammelaktion kostet die Patenschaft für jeden Buchstaben fünf Euro. Wer will, kann also auch Pate ganzer Wörter oder gar einzelner Verse werden. Welche Buchstaben es genau sind, sucht sich der Spender auf der Projektseite tora-rolle.de aus.

Es ist das erste Mal, dass Deutsche sich in Form von Patenschaften an der Entstehung einer Tora-Rolle beteiligen können, sagt Rafi Heumann von Keren Hayesod. Bei der Übergabe der Tora-Rolle am 9. November wird auch Steffen Seibert, Deutschlands Botschafter in Israel, in Herzlia anwesend sein.

