Julian Assanges Halbbruder im Interview „Das ist Mord in Zeitlupe“

Seit Jahren wollen die USA die Auslieferung von Julian Assange aus Großbritannien erreichen, dem Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks drohen dort wegen des Vorwurfs der Spionage bis zu 175 Jahre Haft. Seine Familie will die Öffentlichkeit mobilisieren, um Assanges Freilassung aus dem Londoner Gefängnis Belmarsh zu bewirken. Sein Halbbruder Gabriel Shipton hat zu diesem Zweck die Dokumentation „Ithaka“ produziert, die den Fall aus Sicht der Familie schildert. Der Film feierte vor wenigen Tagen beim Human Rights Film Festival in Berlin seine Deutschland-Premiere. Das Interview gibt Shipton an einem milden Oktobernachmittag in einem Park in Berlin-Mitte.

