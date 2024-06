Jung, desinteressiert, rechts? Die billigen Stereotypisierungen der Gen-Z regen mich auf

Ende Mai war ich in Nordhausen, einer Stadt am Südharz. 2023 machte die Schlagzeilen, weil ein Bürgerbündnis die Wahl eines AfD-Landrats verhinderte. Ich war in die Stadtbibliothek eingeladen worden, um aus meinem neuen Buch vorzulesen. Kurz vor meiner Ankunft hatte wieder eine Abstimmung stattgefunden, zum Kreistag. Die AfD war stärkste Kraft geworden.