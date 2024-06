„Kartenzahlung leider nicht möglich“ Nicht nur EM-Gäste verzweifeln an Bargeld-Deutschland

Neulich bei meinem Bäcker in Berlin-Pankow passierte es mir schon wieder. Es ist einer dieser traditionellen Berliner Bäcker, der noch die alten Rezepte kennt, selbst Teig mischt und nicht nur Rohlinge bräunt.

Es ist drei Jahre her, dass ich den Laden das erste Mal betreten habe, manchmal lächelt die Verkäuferin sogar.

Ich bestellte wie immer ein Splitterbrötchen sowie zwei Schusterjungen. Die Frau hinter dem Tresen hatte schon nach den Waren gegriffen, bevor ich das Wort „Schusterjunge“ ausgesprochen hatte.

Sabine Rennefanz, 1974 in Beeskow geboren, ist Tagesspiegel-Kolumnistin. Für ihre Reportagen und Essays wurde sie mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Gerade ist ihr Roman „Kosakenberg“ im Aufbau Verlag erschienen.

Als ich das Portemonnaie öffnete und statt einem Schein nur zerknüllte Einkaufs-Bons sah, erschrak ich. „Kartenzahlung leider noch nicht möglich“, so stand es auf einem Schild auf dem Tresen. „Noch nicht“, klang wie eine Verheißung. Drei Jahre stand es dort schon.

Ich schaute auf meine Geldbörse und wagte einen verwegenen Vorstoß. „Wann kann man bei Ihnen eigentlich mit Karte zahlen? Wollen Sie das demnächst einmal einführen?“, fragte ich.

Die Verkäuferin machte ein Gesicht wie Olaf Scholz im ARD-Sommerinterview. „Da müssen Sie die Chefin fragen“, sagte sie.

Ich seufzte, dann entschuldigte ich mich und ging einen Geldautomaten in der Nähe suchen, der nicht gesprengt oder kaputt war.

Deutschland und die EM: Vergessen Sie alles, was Sie über deutsche Effizienz dachten. Schlagzeile der „New York Times“

Mein Bäcker ist nicht untypisch, in vielen Läden und Restaurants kann man in Deutschland nicht mit Karte zahlen. Die Probleme fallen auch ausländischen Gästen der Fußball-Europameisterschaft auf: Nicht nur sind die Züge der Deutschen Bahn oft überfüllt und unpünktlich, man kann sein Bierchen obendrein nicht mit Karte zahlen. Erschüttert titelte die „New York Times“: „Deutschland und die EM: Vergessen Sie alles, was Sie über deutsche Effizienz dachten.“

Das ist vielleicht der größte Unterschied zur Weltmeisterschaft 2006: Das Sommermärchen war auch deshalb so märchenhaft, weil sich auf einmal alle in Deutschland verliebten. Keiner meckerte über Missstände beim Zahlungs-, Zug- oder sonstigem Verkehr. Selbst die skeptischen Engländer nicht.

Pop-Sängerin Lily Allen wäre 2006 gern Deutsche gewesen. © Wow Tech Group / Wow Tech Group

Ich erinnere mich, wie die britische Sängerin Lily Allen schwärmte, Deutschland sei ein Land, das sie gern ihr eigenes nennen würde.

Damals herrschte eine Gelassenheit, die man den Deutschen nicht zugetraut hatte. Die sich die Deutschen selbst nicht zugetraut hatten. Bei der EM jetzt ist die Stimmung zwar gut, aber die allgemeine Verunsicherung wird der Fußball wohl nicht vertreiben.

Corona hat Kartenzahlung selbstverständlicher werden lassen

Als Deutsche fällt man im Ausland sofort auf, weil sich niemand sonst an der Strandbar oder beim Imbiss erkundigt, ob denn auch Kartenzahlung erlaubt sei. Für die meisten Menschen auf der Welt ist das spätestens seit Corona selbstverständlich.

Natürlich gibt es in Berlin-Mitte ein paar hypermoderne Läden, die kein Bargeld akzeptieren, das ist das andere Extrem. Auch der Umgang mit Geld – Scheine oder Karte? – ist zu einer Identitätsfrage geworden, die sich politisch aufladen lässt.

Bargeld kann dabei als Metapher für eine Vergangenheit stehen, die als übersichtlicher, verlässlicher und sicherer erinnert wird. Eine Vergangenheit, in der auch die Brötchen besser schmeckten. Bargeld ist ein Symbol für das Misstrauen gegenüber einem System, das offenbar zu groß und undurchschaubar geworden ist.

Was, wenn die Computer der Banken nicht funktionieren, wenn sie gehackt werden? Wenn die digitalen Spuren der persönlichen Geldflüsse in falsche Hände geraten?

Ich habe fast nie Bargeld dabei und bin damit untypisch. Laut einer Umfrage der Bundesbank bezahlen 58 Prozent der Deutschen am liebsten mit Münzen und Scheinen. Der oder die durchschnittliche Deutsche trägt 100 Euro in bar in der Geldbörse mit sich herum.

Damit könnte ich bei meinem Bäcker sehr viele Splitterbrötchen kaufen. Kartenzahlung wird wahrscheinlich nie möglich werden. Eher schließt der Bäcker.