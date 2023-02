KI-Experte Richard Socher im Interview „Als zweite Fremdsprache sollten Kinder Python lernen“

Herr Socher, alle reden gerade über und mit der Sprach-KI ChatGPT, viele Experten erwarten Auswirkungen wie beim Start des iPhone 2007. Sie auch?

Die Sprachverarbeitung hat in den vergangenen Jahren sehr große Schritte nach vorne gemacht. ChatGPT hat die Entwicklung auf ein neues Level gebracht. Vielen bringt es die KI so nahe, dass sie jetzt verstehen, was die kann. Die Fähigkeiten lassen sich nicht mehr unterschätzen und werden viele Produkte und auch Jobs verändern.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden