Klimakrise killt beliebte Hopfensorten Wie lange schmeckt Bier noch nach Bier, Herr Lehmair?

Herr Lehmair, in diesem Jahr wird die Hopfenernte laut Schätzungen wieder mindestens zehn Prozent unter dem Durchschnitt liegen, 2022 war sie sogar noch deutlich schlechter. Was macht den Pflanzen so zu schaffen?

Die hohen Temperaturen und vor allem die Trockenheit. Wenn es in den wachstumsstarken Wochen im Sommer nicht oder zu wenig regnet, dann kann der Hopfen nicht genügend wachsen. Er geht nicht kaputt, weil er ein gutes Wurzelwerk hat. Aber er wächst nicht, was bedeutet, dass am Ende nur wenig Hopfen dranhängt.