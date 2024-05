Kolumne „20 erste Dates“ Verlieb dich bloß nicht in mich, sagte Volker

Volker war ein Typ, den ich gedatet habe, als ich achtzehneinhalb war. Ich war gerade frisch von zu Hause ausgezogen, stand kurz vor dem Abi und schwankte zwischen Panik und Langeweile, weil ich erst seit Kurzem alleine wohnte und nicht wusste, wie ich glaubhaft Erwachsensein vortäuschen sollte.

Volker war mir von einer Freundin überlassen worden, die mir gesagt hatte, er habe einen schönen Penis und exzellenten Musikgeschmack. Volker war ungefähr 30 und datete gern sehr junge Frauen, weil man sonst nichts können muss, um die zu beeindrucken.

Mia Gatow ist Autorin in Berlin. Sie glaubt an die stimmungsaufhellende Wirkung von pinkem Lidschatten und ist Romantikerin, obwohl alles dagegenspricht. In dieser Kolumne erzählt sie vom Kennenlernen, Gefühlehaben und Auseinandergehen.

Eines Nachts, als ich mit Volker in meinem Bett lag – genauer gesagt auf der Matratze, die auf meinem weiß lackierten Dielenboden lag –, und nach einem Joint selig wegdämmerte, sagte er, er müsse reden. Es sei alles ganz wunderbar mit mir, er jedoch sei für eine richtige Beziehung nicht geschaffen. Daher sollte ich mich auf keinen Fall in ihn verlieben. Ich solle das verstehen.

Keine Sorge, ich bin eh nicht so der Beziehungstyp. Mia Gatow zu Volker

Volkers Vorsicht war maximal unbegründet, denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits seinen Bruder auf dem Schirm, einen Beau mit grünen Katzenaugen und makellosen Unterarmen, und die Aussicht, mir diesen Bruder anzulachen, war der Hauptgrund, aus dem ich überhaupt noch mit Volker rummachte.

„Keine Sorge“, sagte ich deswegen zu Volker, „ich bin eh nicht so der Beziehungstyp.“ Als ich einige Wochen später wirklich seinen Bruder klarmachte, nahm Volker das aber viel weniger sportlich, als ich angesichts seiner mangelnden Leidenschaft für mich als Person vermutet hatte.

Aus Rache machte er meine Mitbewohnerin klar

Er hörte sofort auf, nett zu mir zu sein, und fing stattdessen an, mit meiner Mitbewohnerin zu schlafen. Statt abends in mein Zimmer zu gehen, frequentierte er jetzt ihres am anderen Ende des Flurs. Was uns allerdings wenig interessierte. Wir hatten das Männer-Recycling zu diesem Zeitpunkt schon jahrelang praktiziert. Trotzdem verstand ich, dass das Klarmachen der Mitbewohnerin als eine Art Rache gedacht war.

Ich hatte lange nicht mehr an Volker und seinen Bruder gedacht, aber er ist mir neulich wieder eingefallen, als ich den Film „Poor Things“ sah. Die Hauptfigur Bella Baxter hat aus abgefahrenen Sci-Fi-Gründen keinerlei patriarchale Gehirnwäsche abgekriegt, ist also quasi eine völlig naturbelassene Frau. Eine Frau, die Sex haben kann, wie wir Frauen ihn wahrscheinlich alle hätten, wenn uns nicht seit frühester Jugend eingetrichtert worden wäre, uns für unsere Körper, Gefühle und Gelüste zu schämen.

Bella hat eine Liason mit Duncan Wedderburn, einem unterhaltsamen Alphamann, den Bella als gut geeignet für ein mittelfristiges Abenteuer klassifiziert. Sie chillen nach dem Sex, und er prahlt mit seinen Qualitäten als Liebhaber („Niemand wird dich je wieder so entzücken. Du tust mir leid“). Dann spricht er genau die Liebeswarnung aus, die auch Volker mir damals gegeben hat: „Ich rate dir –, sofern es noch nicht zu spät ist –, dich nicht in mich zu verlieben. Ich habe sehr wenig Beständigkeit zu bieten, nur Abenteuer.“

Niemand wird dich je wieder so entzücken. Du tust mir leid. Der (noch) sehr selbstbewusste Duncan zu Bella, im Kinofilm „Poor Things“

Und genau wie ich einst nickt Bella diese Info geistesabwesend ab und schläft bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit mit einem Mann, den sie nur flüchtig kennt. Und genau wie Volker ist Duncan überraschenderweise ganz außer sich, trinkt hemmungslos und schlägt seinen Kopf gegen die Bar. Und Bella ist sehr verwirrt angesichts all dieser unlogischen Emotion.

Patriarchat funktioniert nach Regeln, die wir alle schon sehr früh im Leben lernen und die man danach mühsam wieder verlernen muss. Nach dem patriarchalen Playbook ist männliche Promiskuität ein Zeichen für Virilität, weibliche dagegen ein Zeichen für moralische Verkommenheit. Frauen – so die Theorie – haben Sex, weil sie romantische Beziehungen wollen, Männer haben romantische Beziehungen, weil sie Sex wollen.

Emma Stone und Mark Ruffalo als Bella Baxter und Duncan Wedderburn in „Poor Things“ von Giorgos Lanthimos. © dpa/ATSUSHI NISHIJIMA

Natürlich ist diese Binarität Fake, so wie die meisten Binaritäten: Alle Menschen wollen Liebe, und die allermeisten wollen Sex, unabhängig vom Geschlecht. Dennoch hörte ich die Liebeswarnung über die Jahre immer wieder, manchmal sogar schon vor dem ersten Date. Das Verhältnis zur realen Gefahr war immer gleichbleibend klein.

Und immer dachte ich mir: Was für ein beneidenswertes Ego! Welch eine süße Verblendung die heterosexuellen Männer im Griff haben muss, wenn sie glauben, ihre bloße Anwesenheit würde die Frauen schon liebestoll machen. Ich finde jedoch, es ist Zeit, dass wir die Liebeswarnung abschaffen. Sie ist nicht nur überflüssig, sondern regelrecht ärgerlich.

Romantische Rosinenpickerei

Erstens kann man sich ohnehin nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Könnte man das, wären wir alle mit den langweiligen Versicherungsvertretern verheiratet, die unsere Eltern für uns ausgesucht hätten, als wir 19 waren.

Zweitens sendet eine Liebeswarnung unweigerlich eine antizipiertes Machtungleichgewicht. Sie sagt: Du wirst mich zweifellos wahnsinnig toll finden, ich dich zweifellos nicht. Das ist keine freundliche Ausgangslage für eine Beziehung auf Augenhöhe, egal welcher Natur sie ist.

Drittens, und das ist das größte Ärgernis, ist die Liebeswarnung fast immer als Blankoscheck für menschliche Beziehungen gedacht. Übersetzt bedeutet sie in den allermeisten Fällen: Ich will dich knallen und auch ansonsten all die guten Dinge mitnehmen, die man in einer romantischen Beziehung so kriegt, aber ohne jemals Verantwortung für deine Gefühle zu übernehmen oder deine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Romantische Rosinenpickerei. Die Tricks der Schönwetterfreund:innen.

Erratisch, rücksichtslos und wie der letzte Arsch

Wir leben in der modernen Zeit zunehmend in mehr oder weniger losen romantisch/sexuellen Arrangements. Die Zahl der Eheschließungen nimmt kontinuierlich ab, die Zahl der Single-Haushalte steigt, wir beginnen uns in alternativen Beziehungsmodellen einzurichten. Und weil diese Lebensformen so neu sind, herrscht eine gewisse emotionale Regellosigkeit, wie nach dem Mauerfall, als niemand wusste, wem die öffentlichen DDR-Gebäude gehören, weil es auf einmal keinen dazugehörigen Staat mehr gab.

Aber nur, weil ich das Sex-und-Pizza-Date, das ich zweimal in der Woche habe, Situationship nenne und nicht Beziehung, sollte das nicht heißen, dass ich mich erratisch, rücksichtslos und wie der letzte Arsch verhalten kann.

Wir sollten alle ein Recht darauf haben, uns mit anderen sicher zu fühlen, auch wenn wir einander keine ewige Treue mehr schwören. Vielleicht kann man sich zu Beginn die Regeln für gute Freundschaften halten: Auch wenn man keine sexuelle Monogamie von Freund:innen verlangt, sind doch Sachen wie Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Loyalität sehr zeitlos.