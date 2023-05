Kolumne „Unter anderen“ Diese Unart verbindet Deutsche und Afghanen

Als meine beste Freundin und ich vor fast drei Jahren nach Stockholm zogen, lernte ich gleich in der ersten Woche, dass sie unter der deutschen Nachbarschaftsneugier leidet. „Da stehen Leute vor unserem Haus und leuchten mit Taschenlampen ins Gebäude nebenan“, sagte sie und starrte aus dem Fenster. Ob sie bitte aufhören könne, fremde Leute zu beobachten, sagte ich. Was die auf dem Bürgersteig machen, gehe uns nichts an.