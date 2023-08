Kommst du schon? Was wir für mehr Gleichberechtigung im Bett tun können

Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen gibt es nicht nur in der Arbeitswelt – sondern auch im Bett. Seit Jahrhunderten akzeptieren Frauen, dass sie beim Sex oft keinen Orgasmus erlangen. Der Mythos: „Frauen kommen einfach nicht so leicht wie Männer“. Das Resultat: die sogenannte „orgasm gap“. Angelehnt an die „pay gap“, die Gehaltsunterschiede beschreibt, weist auch die „orgasm gap“ auf ein strukturelles Missverhältnis zwischen Männern und Frauen hin. Und zwar beim Sex.