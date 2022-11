Kulinarischer Kalender Die besten Events des Monats

Aus der ganzen Welt kommen Winzerinnen und Winzer im November nach Berlin, jeweils ein paar Flaschen bringen sie praktischerweise gleich mit. Rot-, Weiß- und Naturweine aus allen deutschen Anbauregionen, vom Ätna, aus Kapstadt oder Georgien lassen sich dann verkosten, aber auch etwa Champagner und Grappa. Zum Wohl!

13.11. Vintage 2022

Es war eine Durststrecke: Eigentlich lädt der Weinladen Schmidt alle drei Jahre zu seiner großen Hausmesse, die ein Fixstern des Berliner Weinlebens ist. Durch die Pandemie sind es nun fünf Jahre geworden, dafür wird jetzt ausgiebig eingeschenkt.

Impressionen von der VinTage 2017: Nach fünf Jahren Pause wird nun wieder ausgiebig eingeschenkt. © Foto: Weinladen Schmidt

Rund 95 Winzerinnen und Winzer präsentieren gut 400 Weine in den großzügigen Eventräumen der „DZ Bank“ am Brandenburger Tor. Wer den Überblick behalten will, kann sich auf Vintouren begeben, die zu fünf Themen von Biowein über Sekt bis zu den Großen Gewächsen in jeweils zehn Weinen führen.

Wer noch mehr wissen möchte, bucht sich in ein Seminar von Jürgen Hammer ein, der sich u.a. „Weltklasse Spätburgundern“ und „Umami – Geschmack der 5. Dimension“ widmet. Schmidts Leidenschaft gilt vor allem deutschen Weinen, Altmeister wie J. B. Becker aus dem Rheingau sind ebenso vertreten wie junge Biowinzer wie Vincent Eymann aus der Pfalz.

Ebenfalls unbedingt probieren: die Weine von Karsten Peter, der neben den Klasserieslingen von Gut Hermannsberg auch sein eigenes Weingut pflegt. Außerdem auf den Tischen: Frankreich, Italien, Österreich, Portugal und Spanien.

13.11. Weinheuer Hausmesse

Jedes Jahr zeigt Andreas Heuer einen Querschnitt aus dem Sortiment seines Weinhandels und lädt dazu auch immer einen Koch in seine Showküche. Diesmal wird Mr Hai für asiatisches Fingerfood sorgen.

Zu probieren gibt es Flaschen von 25 Weingütern, vom Champagner bis zum Grappa. Nebenbei kann man auch etwas lernen, zum Beispiel über den Einfluss des Bodens auf den Wein im Gespräch mit Winzer Klaus Höfling aus Franken.

Außerdem dabei: Weine von der Saale (Gussek), der Mosel (Heusgen), vom Ätna (Donnafugata) – und schwergewichtige Abstecher nach Südafrika (Kaapzicht), Kalifornien (Mondavi) und Australien (Penfolds).

19.11. Ahr zu Gast

Die Kurpfalz-Weinstuben haben mit ihrem Winzer*innen-Dinner eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Einmal im Monat kommt Besuch, der Flaschen und Geschichten mitbringt. Im November geht es an die Ahr.

In den Kurpfalz-Stuben unter anderem zu Gast: Kellermeister Hans-Jörg Lüchau vom Deutzerhof. © Foto: Deutzerhof

Vom Deutzerhof reist Kellermeister Hans-Jörg Lüchau an, der einst als Quereinsteiger anfingt und heute die Tradition dieses außergewöhnlichen Weinguts fortschreibt. Wirt Vincenzo Berényi hat die Begegnung in zwei Runden aufgeteilt: Um 18 Uhr kann man mit der Verkostung von einem Riesling-Sekt und vier Rotweinen bis hin zum Großen Gewächs die Ahr mit ihren Früh- und Spätburgundern entdecken (20 Euro).

Um 19.30 Uhr beginnt das Menü von Küchenchef Sebastian Schmidt, der vier Gänge zu ausgesuchten Deutzerhof-Weinen auftischt (Verkostung, Menu, Weinbegleitung, Wasser und Kaffee 100 Euro pro Person).

27.11. Raw Wine Berlin

Isabelle Legeron, die Gründerin der „Raw Wine Berlin“ hat über 150 Winzerinnen und Winzer nach Berlin eingeladen. © Foto: Rawwine / Markthalle Neun

Wunderbare Welt der Naturweine: Zum 6. Mal kommt mit der Raw Wine die weltweit führende Messe für ökologische, biodynamische und naturbelassene Weine nach Berlin.

Gründerin Isabelle Legeron hat über 150 Winzerinnen und Winzer ausgesucht, die ihre Flaschen persönlich vorstellen. Erstmals dabei ist eine Gruppe von zwölf Champagner-Bioweingütern. Traditionell stark vertreten ist Georgien mit faszinierenden Amphorenweinen (probieren: Baia’s Wine).

Wie Wein seine Mitte findet, wenn er langsam reift, kann man bei Roxanich aus Kroatien erleben. Ein Tag für Entdeckungsdurstige.

