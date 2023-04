Kulinarischer Kalender Sommerfische, Grenzweine und französische Vergnügungen

Langsam aber sicher beginnt wieder die Terrassen-Saison. Dafür haben wir hier gleich zwei heiße Tipps. Und wer gern zu Hause auf dem Balkon ein Glas Wein trinkt, auch dafür gibt es reichlich Inspiration.

Seit 4.4.: Fishklub im „Lütt“

Ihren Laden Fishklub hat Margaux Friocourt unlängst geschlossen, aber gastronomisch will sie es nochmal wissen. Seit ein paar Tage hat sie ihr Sommercamp eröffnet, das vergangenes Jahr schon ein Highlight war. Auf der Karte: Krabbenkroketten, Bacalao-Kimichi-Baos, die unschlagbare Krustentierplatte und Wolfsbarsch oder Seeteufel vom Grill. Das alles in dem zauberhaften Ecklokal mit schöner Terrasse am Paul-Lincke-Ufer.

Paul-Lincke-Ufer 22, Kreuzberg, Di-Sa ab 17:30 Uhr

15.4. Grenzüberschreitende Weine im „Kühlhaus“

Das hügelige Weinland zwischen Italien und Slowenien kennt keine Grenze, obwohl hier einmal der Eiserne Vorhang Europa teilte. Heute stehen die Winzer:innen in der Region im Collio und in Goriška Brda in engem Austausch miteinander, besitzen oft Weinberge dies- und jenseits der Grenze und teilen den Stolz auf ein Terroir, das vor allem für seine großen Weißweine bekannt ist.

Beim Weinfestival „Grape Odyssey“ präsentieren 17 Winzer:innen aus Slowenien und Italien mehr als 60 Weine aus lokalen Rebsorten, darunter auch einige Orange-Wines. Einige Pioniere der auf der Maische vergorenen Weißweine stammen aus der Grenzregion. Bei regionalen Speisen kann man Weine verkosten und etwas über die Region lernen. Am Abend offene Bar mit DJ.

Kühlhaus, Luckenwalder Str. 3, 11-18 Uhr, 25 Euro (Verkostung), 18-23 Uhr Open Bar mit DJ,

Ab 16.4.: Krasserie im „Tulus Lotrek“

Mittagessen - wie ging das doch gleich? Während sich immer mehr Restaurants aus dem Mittagsgeschäft zurückziehen, fängt das „Tulus Lotrek“ gerade damit an. Sonntags ab 12 Uhr feiern sie jetzt ihre „Krasserie“. Auf den Tisch kommen Austern, Bouilabaisse, Paté en croute und andere französische Vergnügungen. Das alles à la carte und nur bis 15 Uhr. Denn ab 18 Uhr gibt’s ja schon wieder das reguläre Menü. Bei warmen Wetter steigt die Fête auf der schnuckeligen Terrasse.

Fichtestr. 24, Kreuzberg, Sonntags ab 12 Uhr

Zur Startseite