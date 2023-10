Landtagswahl in Bayern Hubert Aiwanger hat Markus Söder das Fürchten gelehrt

Bürgermeister Alfred Holzner entschuldigt sich und unterbricht das Gespräch. Es ist Samstagmittag, am nächsten Tag wird in Bayern gewählt, aber jetzt muss er noch schnell ins Trauzimmer des Standesamts im Erdgeschoss des Rathauses von Rottenburg an der Laaber, bekannt geworden, weil das Städtchen Heimat des Hubert Aiwanger ist; Chef der Freien Wähler, Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Bayerns sowie Albtraum von Markus Söder und seiner CSU.