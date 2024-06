Kolumne „20 erste Dates“ Wie ich einmal fast Managergattin wurde

Er ist eines meiner ersten Dates nach einem einjährigen Zölibat, das zum Ziel gehabt hatte, einen Liebeskummer zu verarbeiten, der mich fast gekillt hätte. Ich bin immer noch fragil.

Ich treffe Mark in meinem Lieblings-Frühstückscafé. Er ist groß, schön und erfolgreich, kerngesund und durchtrainiert, er hat wahnsinnig gerade, weiße Zähne, wie aus einer Zahnpasta-Werbung. Er wirkt ausgeschlafen und fokussiert und als hätte er noch nie im Leben gezögert. In Gegenwart von Menschen, die so offensichtlich ihr Leben unter Kontrolle haben, fühle ich mich immer vage ungewaschen.

Wir trinken Kaffee und treiben die Konversation voran. Wir sind wie in eine dieser Screwball-Komödien aus den vierziger Jahren, in denen sich zwei Leute gegenseitig in einem irren Tempo die Bälle zuspielen, ohne dass je einer runterfällt.

Mark fragte mich, ob ich über meinen Ex hinweg bin. Ich bin es definitiv nicht. Ich sage: „Ist man jemals über irgendwas hinweg?“

Ich fühle mich klar und unnatürlich wach, als wäre ich auf Koks

Er erzählt, dass er mit seiner Ex noch eine Weile nach der Trennung etwas gehabt hatte. „Es hat lange gedauert, bis die Beziehung abgestillt war.“ Ich weiß, dass ich diese irgendwie eklige, aber sehr treffende Metapher nie wieder vergessen werde.

Mia Gatow ist Autorin in Berlin. Sie glaubt an die stimmungsaufhellende Wirkung von pinkem Lidschatten und ist Romantikerin, obwohl alles dagegenspricht. In dieser Kolumne erzählt sie vom Kennenlernen, Gefühlehaben und Auseinandergehen.

Nachdem wir zwei Stunden eine Art Konversationscapoeira absolviert haben, resümiert er sachlich: „Du bist schön und sexy und schlau und ich würde dich gerne wiedersehen.“ Und ich bin völlig überfordert von soviel brachialer Unumwundenheit, ich fühle mich klar und unnatürlich wach, als wäre ich auf Koks. Danach muss ich mich erstmal hinlegen.

Es gibt keinen Grund, kein zweites Date zu haben, also haben wir eins. Ich tausche mein Essen mit ihm, weil er das Falsche bestellt hat. Wir reden über Arbeit. Er ist im Management einer großen Softwarefirma. „Ich arbeite so zehn bis zwölf Stunden am Tag, aber ich habe viel zu wenige Emotionen, um einen Burnout zu kriegen“, sagt er.

Ich frage ihn, warum er eine Beziehung will.

„Ich habe Lust, mal wieder mit jemandem über Gefühle zu reden.“

Ich bin beeindruckt. Dieser Mann ist effizient bis ins letzte Detail. Er hat keine Zeit für Freunde, ist zu männlich für Therapie, also macht er es wie die Männer früherer Zeitalter: Er hat seine Gefühle mit einer einzelnen Frau, seiner Frau. Zum Schluss küssen wir uns. Er schmeckt nach nichts.

Eine klare, eindeutige Welt, eine Welt ohne Widersprüche

Als ich nach Hause laufe, stelle ich mir ein gemeinsames Leben mit ihm vor.

Ich würde frühmorgens in einem silbergrauen Stahlbetongebäude mit Blick über die Stadt in warmgrauer Leinenbettwäsche erwachen, er wäre schon weg, Leute managen. Ich würde mir einen Kaffee aus der teuren Espressomaschine machen, mit meinem Körper die weißgraue Verlassenheit seiner 50.000-Euro-Küche erwärmen. Ich würde in seiner platingrauen Regendusche stehen und mich nie wieder ungewaschen fühlen.

Dates zu haben bedeutet ja auch immer, Lebenswelten zu besichtigen. Sich probeweise einen Lifestyle anzuziehen, zu sehen, ob er zu einem passt.

Ich wäre produktiv, während ich auf ihn warten würde. Er würde sich genauso effizient um meine Orgasmen kümmern wie um alles andere in seinem Leben, und ich würde mich erwachsen fühlen. Ich würde ein bisschen kreative Unordnung und einen liederlichen Charme in sein Leben bringen, ich wäre die kleine Unberechenbarkeit seines Alltags. Wie eine scheinbar achtlos über die Sofalehne geworfene Decke in den Showrooms von Möbelhäusern, die dazu gedacht ist, die Illusion von Eingelebtheit zu erzeugen.

Ich würde Dinnerpartys ausrichten, damit er seine sozialen Beziehungen nicht vernachlässigt, ich würde mich um seine Gefühle kümmern und mir dabei sehr weiblich vorkommen. Alles wäre an seinem Platz, alles hätte seine Ordnung. Ich könnte meine heiße Stirn an ihm kühlen. Alles wäre da: starke Wände, starke Arme, Schlösser an den Türen, hinter denen ich mich sicher fühlen könnte. Eine klare, eindeutige Welt, eine Welt ohne Widersprüche, ohne Irrationalität, ohne doppelten Sinn.

Dates zu haben bedeutet ja auch immer, Lebenswelten zu besichtigen. Sich probeweise einen Lifestyle anzuziehen, zu sehen, ob er zu einem passt. Unsere Persönlichkeiten sind bis zu einem gewissen Grad fluide. Als Frau eines freischaffenden ostdeutschen Schlagzeugers wäre ich nicht die gleiche Person wie als die Frau eines reichen französischen Reeders.

Und obwohl ich die stromlinienförmige Effizienz des Managers anziehend finde, weiß ich, dass seine Lebenswelt nicht die richtige Umgebung für mich ist. In seinem Penthouse würde ich auskühlen.

Ich sage dem Manager also Goodbye, per Sprachnachricht: „Lass uns Freunde bleiben.“ Natürlich weiß ich, dass es dazu nie kommen wird. Er hat keine Zeit für Freunde.