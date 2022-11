„Man muss mal mit der Senatsverwaltung reden“ Max Raabe für radikale Kürzung des Berliner Winters

Herr Raabe, schon wieder! Entgegen der Weltlage haben Sie ein weiteres, leichtfüßiges Album mit dem Titel „Wer hat hier schlechte Laune?“ geschrieben. Wie ist es Ihnen noch möglich, unbeschwert durch die Gegenwart zu gehen?

Mir geht es natürlich nicht anders als anderen Menschen. Ich sehe ja, was los ist in der Welt. Auch durch die beiden Jahre der Corona-Krise bin ich nur gekommen, indem ich mir gesagt habe: Ich bin nicht schuld. Es liegt nicht an mir! Weder Putin noch Scholz rufen mich täglich an, um nach Tipps zu fragen, wie sie da wieder rauskommen. Und so muss ich das nur noch mittragen. So wie andere Leute auch mittragen, was gerade passiert.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden