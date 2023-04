60 Millionen Euro Kredit Warburg Bank finanzierte Döpfners Springer-Einstieg – gab es dafür freundliche Berichterstattung?

Seinen Aufstieg zum wichtigsten Mitinhaber des Springer-Konzerns verdankt Mathias Döpfner offenbar zu großen Teilen einem inzwischen berüchtigten Bankier.

Wie der „Stern“ berichtet, habe sich Döpfner das Kapital für seinen Einstieg als Anteilseigner bei Springer im Sommer 2006 bei Christian Olearius besorgt, damals Partner und Mitinhaber der über 200 Jahre alten Hamburger Privatbank M.M. Warburg & Co. Die Bank war zehn Jahre später wegen der Teilnahme an den Cum-Ex-Geschäften unter Druck geraten.

Die für Döpfner wichtige Geschäftsbeziehung habe im Juni 2006 in Hamburg begonnen, schreibt der „Stern“. Damals habe Döpfner bei Olearius vorgesprochen. Friede Springer hatte ihm zuvor angeboten, Aktienanteile von ihr zu übernehmen. Döpfner brauchte dafür rund 60 Millionen Euro, obwohl Friede Springer ihm einen Rabatt von rund 25 Prozent auf den damaligen Aktienkurs gewähren wollte.

Döpfner selbst habe Olearius als Sicherheit lediglich die Aktien bieten können, schreibt der „Stern“. Trotz deren schwankenden Werts habe Olearius den Kredit genehmigt. In seinen persönlichen Aufzeichnungen habe er festgehalten: Es sei ein großer Kredit, aber er könnte die Bank an den Springer-Verlag heranführen - mit allen Möglichkeiten.

Erst im Juli 2006 wurde Döpfners Geschäftsabschluss und sein Rollenwechsel vom Manager zum Verleger und Miteigentümer öffentlich. Die Konditionen des Kredits seien „marktüblich“ gewesen, schreibt der „Stern“ unter Berufung auf das Umfeld von Olearius; demnach hätte Döpfner etwa 4,5 Prozent Zinsen pro Jahr zahlen müssen.

Nahm Döpfner auf die Berichterstattung zu Cum-Ex Einfluss?

Laut dem Bericht des „Stern“ habe sich bereits im darauffolgenden Jahr gezeigt, dass der Kredit durchaus risikobehaftet war. Damals ging der Postdienstleister Pin pleite, für den Springer unter Döpfners Führung für mehr als eine halbe Milliarde Euro bezahlt hatte, der Aktienkurs von Springer geriet unter Druck und damit auch Döpfners Sicherheit für den Kredit. Olearius notierte die Pleite in sein Tagebuch, hielt aber an der Beziehung zu Döpfner fest.

Dies soll Olearius letztlich zugutegekommen sein. Im Jahr 2016 und 2017 geriet seine Bank wegen der Verwicklung in die Cum-Ex-Geschäfte unter Druck. Der Warburg Bank wurde die Pflicht zur Rückzahlung von bis zu 90 Millionen Euro an Steuern auferlegt. Um den guten Ruf seiner Bank wiederherzustellen, habe Olearius sich sodann vorgenommen, „Dr. Döpfner“ um Rat zu bitten.

Ohne die Geschäftsbeziehungen zwischen Döpfner und Olearius offenzulegen, erschien Anfang 2018 in der „Welt am Sonntag“, die ebenfalls zum Springer-Verlag gehört, ein ausführliches Interview, in dem Olearius umfassend Stellung zu den Geschehnissen nehmen und den Raum für Rechtfertigungen nutzen konnte. Auch die „Bild“-Zeitung titelte mit „Das soll ein Skandal sein?“ und begleitete die „vermeintliche“ Cum-Ex-Affäre bis zuletzt eher wohlwollend.

Cum-Ex-Affäre Cum-Ex-Geschäfte: Kombination aus dem Verkauf einer Aktie kurz vor der Dividendenauszahlung und Rückkauf der Aktie kurz nach dem Dividendentermin

Motivation liegt häufig in der Erlangung von Steuervorteilen

Zählte jahrelang zur gängigen Praxis

Zahlreiche Banken erlangten auf Kosten der Finanzverwaltung unberechtigterweise Millionen an Steuerrückzahlungen, obwohl nie Steuern gezahlt worden waren

Seit einem Urteil des BGH im Jahr 2021 werden Cum-Ex-Geschäfte als „strafbare Steuerhinterziehung“ gewertet

Angesichts widersprüchlicher Aussagen musste auch Bundeskanzler Olaf Scholz bereits mehrfach zur Cum-Ex-Affäre aussagen

Die zentrale Frage dabei: Nahm Döpfner auf die Berichterstattung Einfluss? Wie Chatnachrichten von ihm zeigen, versuchte er das bei der „Bild“-Zeitung während der Coronapandemie und im Bundestagswahlkampf 2022 zugunsten der FDP.

Ein Sprecher des Springer-Konzerns verneint eine Einflussnahme Döpfners auf die Berichterstattung der „Bild“ und der „Welt, berichtet der „Stern“.

„Die publizistische Freiheit der Redaktionen steht für unser Haus über allem - auch und gerade für Mathias Döpfner.“ Über das „Welt“-Interview hätten allein die Redaktionen entschieden, ohne Einbeziehung von Mathias Döpfner, heißt es aus der Springer-Presseabteilung. Die Warbung-Bank antwortete nicht auf Anfragen des „Stern“.

Chat-Affäre

Döpfner war nach der Veröffentlichung konzerninterner, kompromittierender Chatnachrichten in die Kritik geraten. In einem am Samstagabend auf der „Bild“-Webseite veröffentlichten Beitrag „in eigener Sache“ schrieb der Medienhaus-Chef: „Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe.“ Der Beitrag erschien auch in der „Bild am Sonntag“.

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hatte am vergangenen Donnerstag über die Nachrichten berichtet, die bei Springer konzernintern verschickt worden sein sollen. Das Blatt berief sich auf Dokumente, die aus den vergangenen Jahren stammen sollen. Es handele sich um E-Mails und Chatnachrichten aus dem engsten Führungskreis des Medienkonzerns, viele seien vom Springer-Chef selbst, berichtete die Zeitung.

In den aufgelisteten Zitaten ging es zum Beispiel um abfällige Kommentare über Ostdeutsche oder um Kritik an Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Döpfner soll sich vor der Bundestagswahl auch eine FDP-freundliche Berichterstattung in der „Bild“ gewünscht und dies an die Spitze der größten Boulevard-Zeitung Deutschlands adressiert haben. (mit dpa)