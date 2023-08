ARD-Doku über DFB-Schiedsrichter Permanent unter Druck

Allein schon der Perspektivwechsel macht die fünfteilige Doku-Serie „Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter“ sehenswert. Autor Tom Häusler hat die Schiedsrichter des DFB über die ganze Saison 2022/23 hinweg begleitet, von der Saisonvorbereitung mit den obligatorischen Leistungstests bis hin zum DFB-Pokalfinale in Berlin. Die Serie steht vom 11. August an in der ARD-Mediathek. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 26.8. ab 22.00 Uhr und am 12.9. ab 23.30 Uhr.

Es sind Nahaufnahmen über die Arbeit und das Selbstverständnis der 24 Bundesliga-Schiedsrichter, die in der Fußball-Berichterstattung sonst zumeist zu kurz kommen. Wie von Deniz Aytekin, Bundesliga-Schiedsrichter seit 2008. 2022 pfiff er das Eröffnungsspiel der Frankfurter gegen den FC Bayern München. „Wir lassen uns nicht beleidigen, das ist klar“, schärft er seinen Schiedsrichter-Kollegen ein. „Wir wollen aber auch ein bisschen Spaß haben beim Eröffnungsspiel“ ergänzt er, doch Gesichtsausdruck sagt etwas anderes.

Was ist hier los? Was willst du von mir? Schau, dass du gehst. Schiedsrichter Deniz Aytekin lässt sich von den Spielern keine Foul-Diskussionen aufdrücken.

Seine Ansagen an die Spieler erinnern mitunter an Gefährdungsansprachen: „Was ist hier los? Was willst du von mir? Schau, dass du gehst“, lässt er sich keine Foul-Diskussion aufdrücken. Bereits zuvor: „Nein, nein, das ist kein Elfmeter, spiel weiter. Das hast du gar nicht nötig“. Filmautor Tom Häusler konnte auf die Kommunikation der Schiedsrichter zugreifen, von denen die Zuschauer weder im Stadion noch an den Fernsehern sonst etwas mitbekommen.

Bis zu 200 Entscheidungen müssen die Schiedsrichter in einem Spiel treffen, dabei bleiben Fehlentscheidungen nicht aus, räumt Robert Hartmann ein, der am 30. Spieltag als Videoschiedsrichter beim Spiel der Bochumer gegen Borussia Dortmund ebenso daneben lag wie Sascha Stegemann auf dem Platz, als sie einen Elfmeter für den BVB verweigerten. Zu Unrecht, wie die Schiedsrichter später zugaben. Es folgten Drohungen und Polizeischutz. „Das sind die Momente, wo du dich fragst, ob es die ganze Sache auch Wert ist?“, sagt Stegemann in der ARD-Doku. Sie ist es sicherlich Wert, gesehen zu werden.