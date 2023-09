Arte-Doku „Die Standhaften“ Mit Whatsapp bei Schauprozessen

Normalerweise verteidigen Anwälte ihre Mandanten. In Russland ist das anders. Hier landen Verteidiger unter fadenscheinigen Beschuldigungen auf der Anklagebank. Die ukrainische Regisseurin Masha Novikova porträtiert mutige Rechtsanwälte, die sich Putins Justizwillkür nicht beugen: „Die Standhaften – Russische Anwälte vor Gericht“ (Arte, 26.9., 21.40 Uhr).

Einer von ihnen ist Michail Benjasch. Nach dem Überfall auf die Ukraine vertrat er russische Soldaten, die an diesem Krieg nicht teilnehmen wollen. So geriet er selbst ins Visier. Seit geraumer Zeit muss er sich gegen skurrile Anschuldigungen erwehren. So soll er einen Beamten, der ihn festnahm, in den Arm gebissen haben. War es der linke oder der rechte Arm? Vor den Schranken des Gerichts kann das vermeintliche Opfer sich nicht mehr erinnern.

Manchmal ist ein guter Ruf wichtiger als physische Freiheit. Michail Benjasch, Rechtsanwalt

Die Kamera verfolgt einen Schauprozess, der an absurdes Theater erinnert: „Würde der Staatsanwalt zuhören, anstatt sich Whatsapp zu widmen, wäre das großartig“. Mit dieser bissigen Bemerkung spießt Benjasch nebenbei den Zustand der russischen Justiz auf.

Masha Novikova schaut auch der Staranwältin Karinna Moskalenko über die Schulter. Einst vertrat sie den Schachweltmeister Garri Kasparow und den Ex-Oligarchen Michail Chodorkowski. Von ihrer Straßburger Kanzlei aus betreut sie nun Mandanten, die in Russland von der Justiz schikaniert werden.

Auf einen fairen Prozess können sie wohl kaum hoffen. Das weiß die Verteidigerin nur zu gut. Sie und Putin waren Kommilitonen. Sie haben „bei den gleichen Professoren studiert – aber unterschiedliche Dinge gelernt“. Über einen längeren Zeitraum begleitet der Film Andersdenkende. Er erzählt ihre Geschichten und dokumentiert Überlebensstrategien in einem totalitären Staat.