Arte-Doku über Stuntfrauen Sterben und Ohrfeigen kassieren

Sie werden brutal zusammengeschlagen und mit dem Auto angefahren. Oder sie stürzen mit dem Kopf voran über die Lenkstange eines Fahrrads. Und das mehrmals hintereinander. In ihrem Debütfilm dokumentiert Elena Avdija einen Berufszweig, den es noch nicht allzu lange gibt. Wurden Frauen im Spielfilm die Treppe hinunter gestoßen, so wurden sie in der Vergangenheit meist von Männern mit Perücken gedoubelt.

Damit ist nun Schluss. Die Dokumentation „Beruf Stuntwoman“ (Arte Mediathek) zeigt, wie Frauen auch in diesem Beruf allmählich Fuß fassen. Virginie ist sogar schon seit 25 Jahren dabei. Sie zählt zu den Pionieren französischer Stuntfrauen. Nun versucht sie sich als Koordinatorin für waghalsige Sprünge und Explosionen in einer immer noch von Männern dominierten Branche zu behaupten.

Unser Beruf ist es, die Gefahr mit technischen Tricks und gezieltem Training auf ein Restrisiko zu minimieren. Dies erfordert langjährige Erfahrung, um im richtigen Augenblick die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vor allem, im entscheidenden Augenblick ‚Nein’ zu sagen. Tanja de Wend arbeitet seit 1991 als Stuntfrau

Die aus der Schweiz stammende Petra hat sich in Los Angeles etabliert. Vor der Kamera musste sie einiges einstecken. Aufgrund zahlreicher Blessuren hat sie inzwischen ein künstliches Hüftgelenk. Estelle ist die jüngste der drei. Sie hat ihre Karriere als Agraringenieurin an den Nagel gehängt und lässt sich im Norden Frankreichs zur Stuntfrau ausbilden.

Elena Avdija gibt detaillierte Einblicke in den komplexen, arbeitsteilig organisierten Prozess der Filmproduktion. Wie entsteht die realistische Anmutung einer Prügelei? Das erfordert akribische Vorbereitung. Bei der Präsentation von Filmausschnitten mit fertigen Ergebnissen solcher Stunts, in denen Frauen misshandelt werden, geht die Dokumentation deutlich an die Schmerzgrenze. Bildet das Kino Gewalt gegen Frauen nur ab? Oder bringt es diese Gewalt mit hervor? Bei dieser heiklen Frage zeigt die sehenswerte Dokumentation gewisse Unschärfen.