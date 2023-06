Arte-Doku zur Smartphone-Sucht Der digitale Schnuller

In den 1940er Jahren führte der amerikanische Psychologe B. F. Skinner sein berühmtes Experiment durch. Dazu sperrte er eine Taube in einen Kasten. Drückte sie mit dem Schnabel einen darin angebrachten Knopf, so erhielt sie zur Belohnung ein Futterkorn. Funktionieren Likes in der Handy-App wie dieses Futterkorn?

Diese These überprüft der französische Regisseur Léo Favier in seinem Film („Die Dopamin-Falle. Der Botenstoff und die sozialen Medien“, Arte-Mediathek). Zu Wort kommen Psychologen und Neurophysiologen aus der ganzen Welt. Exzessive Handynutzung untersuchen sie mit unterschiedlichen Methoden.

Streben nach Likes Dopamin ist ein sogenannter Botenstoff, beziehungsweise ein Neurotransmitter. Er leitet Signale zwischen Nervenzellen weiter. Somit steuert er sowohl emotionale und geistige wie auch motorische Reaktionen. Aus diesem Grund ist Dopamin als „Botenstoff des Glücks“ bekannt. Im Extremfall kann er zu Zwanghaftigkeit führen und zu einem Streben nach immer mehr Likes.

Gemeinsam ist ihnen der Fokus auf die neuartige Qualität der Vernetzung durch Smartphones. Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. Die Möglichkeit, in allen Lebenslagen digitales Feedback zu erhalten, triggert daher ein seelisches Grundbedürfnis. Das Handy, so Leonard Schilbach, Neurowissenschaftler an der Universität Düsseldorf, ist ein „digitaler Schnuller“.

Machen soziale Medien mit ihren Algorithmen süchtig nach der körpereigenen Droge Dopamin, die bei jedem Like im Belohnungszentrum ausgeschüttet wird? Ganz so einfach ist es nicht. Die Ausbildung von Suchtverhalten hängt von der Qualität der Nutzung ab. So unterscheidet sich das Produzieren von Content stark vom zerstreuten Anklicken. Wer ein Tiktok-Video nach dem anderen konsumiert, baut keine Erinnerung an das Gesehene auf.

Und deshalb, so wiesen Forscher nach, vergeht die subjektiv empfundene Zeit viel schneller. Nicht zufällig steigt die Verweildauer vor den Schirmen weltweit rasant an. Mögliche Auswege? Die französische Psychologin Stephanie Bertholon empfiehlt die Deaktivierung des Signaltons der Benachrichtigung. Und den Handybildschirm soll man auf Schwarzweiß umstellen.