Bekannt aus Harry Potter Dumbledore-Darsteller Michael Gambon ist gestorben

London (dpa) - Der Schauspieler Michael Gambon ist tot. Das bestätigte das Büro seiner Publizistin am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Gambon, der vor allem durch seine Rolle als Professor Albus Dumbledore in mehreren „Harry Potter“-Filmen bekannt war, wurde 82 Jahre alt. Gambon erhielt die Rolle des gutmütigen Schulleiters, nachdem sein Vorgänger Richard Harris 2002 verstarb.

Seine Filmkarriere begann 1965 mit einer Nebenrolle in der Shakespeare-Adaption Othello. Er übernahm unter anderem Rollen in den Filmen Insider, The King’s Speech und – als Synchronsprecher – in Der fantastische Mr. Fox.

1999 wurde Gambon für seine Verdienste für die Filmindustrie von Queen Elizabeth zum Ritter geschlagen. (mit dpa)

