Und das mitten im Karneval: DuMont plant, sich von sämtlichen Regionalmedien wie zum Beispiel dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Berliner Zeitung" zu trennen. Das ergebe sich laut Branchendienst Horizont aus einem Verkaufsprospekt der Beratung Goetzpartners für DuMont. DuMont hat den Bericht auf Anfrage nicht bestätigt, bislang heißt es nur, "zu Gerüchten" werde DuMont "grundsätzlich keine Stellung beziehen".

Den Unterlagen zufolge plant DuMont, sich vom "Kölner Stadt-Anzeiger", dem "Express", der "Berliner Zeitung", dem "Berliner Kurier", der "Mitteldeutschen Zeitung" und der "Hamburger Morgenpost" sowie allen Druckereien und Anzeigenblättern zu trennen. Mögliche Käufer sollen die Offerte zum Jahresbeginn erhalten haben. Neben einem Gebot sollen die Interessenten auch einzelne Bestandteile bewerten - eventuell könnten also auch einzelne Titel an einzelne Käufer gehen.

Für den Zeitungsexperten Horst Röper ist diese Maßnahme mehr als ungewöhnlich, mal ganz zu schweigen davon, dass die Verkaufsgerüchte die Kollegen des "Kölner Stadt-Anzeigers" mitten im Karneval erwischt. "Verstehen kann man das nicht." DuMont-CEO Christoph Bauer, so Röper, sei kein Zeitungsmann, er stehe damit nicht im Geiste der Familiendynastie Neven DuMont. Sicher gebe es in der Branche Interessenten für Abo-Titel wie den "Kölner Stadt-Anzeiger" oder auch die "Berliner Zeitung", für Boulevardtitel wie den "Kölner Express" oder den "Berliner Kurier" sehe das aber schon ganz anders aus.

Egal, was nun an den Verkaufsgerüchten dran ist - potenzielle Interessenten (wie zum Beispiel die Funke-Gruppe, der die "Berliner Morgenpost" gehört) für eine Regionalzeitung à la "Berliner Zeitung" müssten sich mit dem Wettbewerbsrecht beschäftigen, eventuell auch mit der Sanierungsfusions-Klausel des Kartellamtes. Demnach könnten Fusionen/Käufe genehmigt werden, wenn ein Unternehmen nachweislich von Insolvenz bedroht ist.

Kritik vom Journalistenverband

Der Deutsche Journalisten-Verband sieht in einem möglichen Verkauf der Regionalzeitungen der Mediengruppe DuMont einen „verlegerischen Offenbarungseid“. DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall erkennt in den vom Fachdienst „Horizont“ vermeldeten und von DuMont nicht dementierten Plänen, alle Zeitungstitel abzustoßen, einen weiteren Beleg für eklatantes Managementversagen in der Branche. Obwohl die Zeitungstitel nach wie vor Gewinne erwirtschafteten und die Notwendigkeit von Qualitätsjournalismus in Zeiten von Fake News und Twittertrollen täglich wachse, sei das verlegerische Verantwortungsgefühl völlig abhanden-gekommen.

„Jetzt muss die Politik ihre Verantwortung für die Meinungsvielfalt und den Qualitätsjournalismus ernst nehmen“, sagt der DJV-Vorsitzende. „Die Privilegien, die die Verlage genießen, sind an die Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Aufgabe geknüpft. „Ohne gesellschaftlichen Mehrwert keine Reduzierung der Mehrwertsteuer und kein Tendenzschutz!“

Von der DuMont-Chefetage erwartet Überall, die Verkaufspläne ad acta zu legen: „Bekennen Sie sich stattdessen zu den verlegerischen Werten, mit denen Alfred Neven DuMont Ihr Verlagshaus groß gemacht hat!“