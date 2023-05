Champions League im Frauen-Fußball ZDF überträgt Finale

Das erste Finale in der Fußball-Königsklasse der Frauen, das in einem ausverkauften Stadion stattfindet, ist zudem live im Free-TV zu sehen: Das ZDF überträgt am Samstag, 3. Juni 2023, ab 15 Uhr 45, das Endspiel in der UEFA Women’s Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff im Eindhovener Stadion ist um 16 Uhr. Das Finale 2023 im ZDF kommentiert Live-Reporterin Claudia Neumann

Drittes Finale für Barcelona

Der FC Barcelona steht zum dritten Mal in Folge im Champions-League-Finale der Frauen – 2021 gewannen die Fußballerinnen des spanischen Meisters die europäische Königsklasse, im vergangenen Jahr unterlagen sie den bisherigen Rekordsiegerinnen von Olympique Lyon. Der VfL Wolfsburg hat bisher zweimal die Champions League gewonnen – 2013 und 2014.