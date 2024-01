Comedyserie Kleinkriminelle, Großganoven und das Geheimnis von Banksy

Bristol ist ein popkulturell heißes Pflaster. Cary Grant stammt von hier oder Damian Hirst, die Knetfiguren Wallace & Gromit, das Elektrogenre Trip-Hop und vermutlich ein Künstler, dessen Identität fast so mythenumrankt ist wie Bristols Sklavenhändlerhistorie: Banksy. Wahrer Name unbekannt, tauchten seine Graffiti schließlich zuerst in den Brachen der südenglischen Stadt auf.

Also auch dort, wo Christopher Walken am Ende der BBC-Serie „The Outlaws“ (ZDF Mediathek, sechs Folgen) ein Sakrileg begeht. Als Ganove Frank übermalt er ein Bild, das Banksy eigens dafür in die Kulisse gesprüht hatte. Was man gerne spoilern darf. Denn einerseits verrät das Staffelfinale wenig über die sechs Folgen zuvor. Andererseits bringt es ihr Wesen zum Ausdruck: eine Denkmalpflege der lässigen Art. Angefangen beim Showrunner selbst.

Weniger labern, mehr malern. Sozialarbeiterin Pemberley zu Frank, bevor dieser in der Serie „The Outlaws“ den Banksy übermalt.

Denn Stephen Merchant – seit „The Office“ und „Extras“ eine TV-Legende – besetzt sich selber als armseligster von sieben Straftätern, die beim Sanieren einer Ruine Sozialstunden ableisten. Wie ihre filmischen Vorbilder „Misfits“, nur ohne Superkräfte, entgehen Merchants erfolgloser Anwalt Greg, der toxische Macho John (Darren Boyd) oder die diebische Oxford-Stipendiatin Rani (Rhianne Barreto) unter Aufsicht der resoluten Pemperbley (Jessica Gunning) zwar dem Knast.

Doch weil ein Sack voll Geld inklusive Großganoven im Gebäude auftaucht, kommen sie xdem Knast unfreiwillig näher als durch all ihre Kleinstdelikte zusammen. Die folgende Eskalationsspirale türmt Merchant mit so großer Empathie für alle Beteiligten auf, dass Neo auch die zweite Staffel dieser Liebeserklärung an Bristol zeigen dürfte – bei der Banksy sogar noch spektakulärer im Spiel ist.