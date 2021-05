Das Fernsehjahr 2021 hat 53 Wochen. Für das Zweite Deutsche Fernsehen sind das einige Wochen zu viel. 33 Wochen wären besser, 28 Wochen noch besser, dann würden diese heftigen Programmlücken auch nicht auffallen: Die „heute-show“ mit Oliver Welke läuft nämlich nur an 33 Freitagen, das „ZDF Magazin Royale“ ist auf 28 Freitage beschränkt. Es herrscht auf dem Mainzer Lerchenberg unverändert die Meinung vor, dass das Fernsehjahr eine Sommerpause kennen muss.

Die „heute-show“ endet am 4. Juni und kommt am 3. September wieder, das royale Magazin ist bereits seit dem 7. Mai in der Pause, sie wird vier Monate dauern, ehe es im September weitergeht. Muss das Publikum schon froh sein, dass die Sendungen die Bundestagswahl am 26. September nicht verpassen.

Wer das ZDF fragt, warum sich beispielsweise die Mannschaft vom „Magazin Royale“ so ausgiebig erholen muss, bekommt die schlichte Antwort: „Weil 28 Ausgaben geplant sind“. Und warum nur 28 Ausgaben? Die Antwort: „Weil nur 28 Ausgaben...“, na, Sie wissen schon.

Das „ZDF Magazin Royale“ hat dem Sender publizistische Aufmerksamkeit verschafft, die „heute-show“ hat ihre Akzeptanz auf mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesteigert, 2019, also vor Corona, war es eine Million weniger. Läuft.

Warum also diese überbordenden Sommerpausen? Liegt es an Fußball-EM und den Olympischen Sommerspielen, die die Programmplätze blockieren? Das ZDF ist furchtbar stolz auf seine nonlinearen Anstrengungen in der Mediathek, bisher galt das Internet als grenzenlos.

Wofür Geld da ist

Also doch das Geld, das knapper wird, seitdem die Beitragserhöhung zum Jahresbeginn ausgeblieben ist. Was aber zeigt der Blick auf die Projekte, für die ausreichend Geld vorhanden ist? Gerade wird mit „Soko Linz“ die x-te Vorabendkriminette auf die Rampe geschoben, das „Herzkino“ erlebt auch im Sommerprogramm keinen Herztod und dann der Höhepunkt: der „ZDF-Fernsehgarten“, der noch jeden Sommer vergoldet hat.

Manchmal bietet Deutschlands erfolgreichstes Programm ein selbstverschuldetes Fernsehbild des Jammers.