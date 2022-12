„Die Wespe 2“ Mit Anmut und Würde

Körper und Komik, ohne Überzeichnung – das konnten und können in der deutschen Unterhaltung nicht so viele. Früher mal Didi Hallervorden, Otto, Mirco Nontschew, Bastian Pastewka vielleicht. Wer allerdings schon mal Florian Lukas als Darts-Profi Eddie Frotzke in der Comedy-Serie „Die Wespe“ gesehen hat, muss sich fragen, ob der Schauspieler mit Pfeilen auf die Welt gekommen ist. Bäuchlein, Schnauzer, Bier, stets ein Spruch auf den Lippen – Lukas gibt seinem Working-Darts-Player-Hero Anmut und Würde.

Und arbeitet sich als Eddie Frotzke auch in der zweiten Staffel wieder aus dem Looser-Sumpf. Während Frau Manu (ebenfalls grandios: Lisa Wagner) versucht, sich in der Darts-Szene zu etablieren, sitzt Eddy im Gefängnis . Wegen guter Führung wird er eher entlassen, jedoch muss er sich bis zum Ende der Bewährungszeit vom Dartsport in all seinen Formen fernhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dass das nicht funktioniert, ist absehbar, macht aus den acht neuen Folgen der „Wespe“ aber trotzdem einen Riesenspaß. Was auch am Cast liegt. Neben Florian Lukas („Good Bye, Lenin!“) und Lisa Wagner („Kommissarin Heller“) sind das Leonard Scheicher („Das Boot“) Aleksandar Jovanovic („Souls“ ) oder Peter Lohmeyer, vor allem aber Meret Becker als durchgeknallte Bewährungshelferin Bärbel mit Rasterfrisur. Leider ist Ulrich Noethen nicht mehr dabei. Eddies Trainer „Nobbi“ aus Staffel Eins hat das Zeitliche gesegnet.

Auch „Die Wespe“ (ab Donnerstag, Sky) wird sich nicht ewig irrwitzig durchs Serienuniversum hangeln. Viel Flitzpiepen, viel Spackos, viel Situationskomik. Irgendwann sind die Geschichten – Geld verlieren, Geld eintreiben, wieder Geld verlieren, Frau verlieren, Frau gewinnen, Frau wieder verlieren – um Eddie Frotzke auserzählt, die letzten Pfeile auf die Dartscheibe geworfen (Drehbuch: Jan Berger). Bis dahin: Gebt Florian Lukas den Deutschen Comedy-Preis!

Zur Startseite