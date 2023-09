Drei ARD-Talks für 41,4 Millionen Euro Reden ist Gold

Volker Nünning hat für den „Medieninsider“ recherchiert, was sich die ARD ihre drei Talks - „Miosga“ (Arbeitstitel), „Maischberger“ und „Hart aber fair“ - in den Jahren 2024 und 2025 kosten lässt. Das Produktionsmodell ist dabei wie gehabt. Jeder Talk wird von einer externen Firma hergestellt, an der die jeweilige Moderationin/der jeweilige Moderator beteiligt ist.

Talk am Sonntag am teuersten

Folgende Zahlen finden sich im Beitrag des „Medieninsiders“. Die Gesamtkosten der drei Talksendungen werden sich in den Jahren 2024 und 2025 auf 41,4 Millionen Euro belaufen. Der Talk am Sonntag nach dem „Tatort“, den Caren Miosga Anfang kommenden Jahres von Anne Will übernehmen wird, ist laut Nünning „das teuerste Format“. Arbeitstitel: Miosga, die Federführung liegt beim NDR, kostet pro Sendeminute 3650 Euro, ein Abschlag gegenüber „Anne Will“ mit mehr als 4100 Euro pro Minute. Wie bei Will sind auch für Miosga 30 Sendungen pro Jahr geplant, Gesamtkosten für zwei Jahre Talk: 13,2 Millionen Euro.

2024 und 2025 wird das ARD-Publikum mehr „Maischberger“ einschalten können als bisher. Sind 2023 54 Ausgaben vorgesehen, sollen 2024 67 und 2025 58 Folgen laufen. Die Gesamtkosten liegen bei 16,5 MIllionen Euro. Bei 125 Ausgaben wird „Maischberger“, verantwortet vom WDR, auf einen Minutenpreis von 1750 Euro kommen. Auch das Moderationshonorar für Sandra Maischberger ist dem „Medieninsider“ bekannt geworden: 21.600 Euro.

„Hart aber fair“ in der Moderation von Louis Klamroth verliert an Sendeplätzen pro Jahr. Sind es für 2023 noch 35 Termine, sollen es 2024 und 2025 jeweils nur noch 30 Ausgaben sein. Die Gesamtkosten für die 75-minütige Talkshow, für die ebenfalls der WDR zuständig ist, werden für die kommenden zwei Jahre mit 11,7 Millionen Euro angegeben. Das macht einen Minutenpreis von 2600 Euro, Klamroth wird laut „Medieninsider“ pro Sendung mit 16.700 Euro bezahlt.