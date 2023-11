Früherer Ukip-Chef und Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage denkt über Teilnahme an Dschungelcamp nach

Der rechtspopulistische britische Ex-Politiker und Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage erwägt eigenen Angaben zufolge eine Teilnahme am britischen Dschungelcamp. Das sagte der 59-Jährige dem Sender GB News, bei dem er selbst eine Sendung moderiert.

Der frühere Chef der Ukip-Partei, der eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung der Briten zum Austritt aus der EU spielte, will demnach mit einem Auftritt in „I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here“ des Senders ITV ein jüngeres Publikum erreichen.

Der „Sun“ zufolge soll das Angebot aber auch finanziell lukrativ sein. Es geht demnach um ein Honorar von bis zu einer Million Pfund (etwa 1,14 Mio Euro). Das Boulevardblatt berichtete am Freitag, der Deal sei bereits unter Dach und Fach. Offiziell gab es dafür aber zunächst keine Bestätigung. Die nächste Staffel soll am 19. November anlaufen. (dpa)