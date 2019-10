Immerhin, sie werden alle gleichbehandelt. Ob "Anne Will", "hart aber fair", "Maischberger" (alle ARD) oder "Maybrit Illner" (ZDF), die "Goldene Kartoffel 2019" geht zu gleichen Teilen an die politischen Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der Negativpreis wird von den Neuen Deutschen Medienmacher*innen verliehen, das wesentliche Kriterium ist laut Homepage: "Der Preis für besonders unterirdische Berichterstattung geht an Medien oder Journalist*innen, die ein verzerrtes Bild vom Zusammenleben im Einwanderungsland Deutschland zeichnen oder an Sendungen und Formate, die Probleme und Konflikte immer wieder grob überzeichnen, Vorurteile verfestigen und gegen journalistische Standards verstoßen".

Scharfe Kriterien, die für die Preisjurys bei den politischen Talkshows zu finden sind, obwohl die einzelnen Sendungen in Inhalt und Ausführung qualitative Unterschied aufweisen. "Entscheidend war, dass alle in den letzten Jahren den genannten Kriterien entsprachen."

In der Begründung der Jury werden folgende Punkte aufgeführt. Erstens seien die Ankündigungen oft reißerisch und mit plumpen Fragen versehen, beispielsweise "Heimat Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?" oder "Angst vor dem Islam: Alles nur Populismus?". Die Inhalte förderten, zweitens, oft Klischees statt sie abzubauen. "Die Sendungen zu den Themen rund um Migration, Geflüchtete und Islam zeichnen sich durch Vorurteile und Panikmache aus. Fast immer geht es um Extremismus, Kriminalität und andere Bedrohungen durch Migrant*innen und ihre Nachkommen", heißt es.

Falsche Gästeauswahl

Zudem sei die Gästeauswahl häufig diskriminierend, der Diverstitätsmangel in vielen Sendungen bestechend. "Besonders auffällig", steht in der Begründung, " ist die ständige Abwesenheit von Schwarzen Menschen und People of Color, die sich – wenn überhaupt – oft nur in Sendungen zu Migrationsthemen wiederfinden, als würden Themen wie Rente, Pflege, Klima usw. einen erheblichen Teil der Gesellschaft nicht betreffen. Ein Viertel der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund – das sollte sich überall widerspiegeln."

Im Resümee wird den vier Talkshows vorgeworfen, nicht tiefergehend zu informieren, vielfältige Perspektiven einzubinden und Ressentiments abzubauen. "Stattdessen wird hier Rassismus behandelt wie jeder andere Standpunkt auch." Die Jury-Vorsitzende Sheila Mysorekar erklärte, diese "Goldene Kartoffel" sei ein Fall enttäuschter Liebe, also Enttäuschung über den nicht erfüllten Programmauftrag, weil die Sendungen Rechtsradikalen und Rassisten immer wieder Sendezeit schenken würden.

Die "Goldene Kartoffel" wird am 2. November öffentlich verliehen, bleibt die Frage, ob sie jemand aus dem Betroffenenkreis entgegennehmen wird.