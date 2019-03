Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hat am Montag überraschend das Ausscheiden von Mitherausgeber Holger Steltzner bekannt gegeben. „Die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen Herausgebern war nicht mehr gegeben“, teilte die Zeitung als Begründung mit, wollte aber auch auf Nachfrage nicht ins Details gehen. Steltzner war seit 2002 für den Wirtschafts- und den Sportteil zuständig. Er ist der vierte Herausgeber, der vorzeitig aus dem Amt ausscheidet. Die Trennung erinnert an den Bruch mit Hugo Müller-Vogg. Beim ehemaligen „FAZ“-Herausgeber wurde 2001 als Grund eine „zerstörte Vertrauensbasis“ genannt. Über die Nachfolge von Holger Steltzner werde "zu gegebener Zeit" unterrichtet, hieß es in Frankfurt weiter. Bis dahin gelten "die üblichen Vertretungsregeln". sag