ARD und ZDF sind sehr zufrieden. Sie dürfen es auch sein. Die TV-Übertragungen der Finals in 14 Sportarten am Wochenende brachten zweistellige Marktanteile, am Sonntag lag die durchschnittliche Sehdauer von 10 Uhr 15 bis 19 Uhr bei 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. 25 Stunden Live-Fernsehen in der dritten Auflage der Finals, das schreit nach Fortsetzung im nächsten Jahr.

Mit den erreichten Zahlen stellt sich ein Phänomen ein: Das Publikum des linearen Fernsehen zieht den Wintersport dem Sommersport vor. ARD und ZDF erfreuen (quälen) Wochenende für Wochenende, über lange Monate hinweg mit Ski & Rodel & Biathlon Das Publikum dankt es. Die Fernsehwettkämpfe auf Schnee und Eis sahen in der vergangenen Saison im Ersten im Schnitt 2,29 Millionen, beim ZDF waren es 2,32 Millionen. Wie die absoluten Zahlen so die Marktanteile: fast doppelt so hoch. Ski & Rodel gut!

Im Winter wird mehr ferngesehen

Dafür gibt es nachvollziehbare Gründe. Im Winter wird mehr ferngesehen als im Sommer. Die Deutschen sitzen lieber mit Pudelmütze vor dem Fernseher als in Shorts - und in Zeiten der Pandemie sowieso. Da traute sich keiner vor die Tür, aber den Verantwortlichen von Fernsehen und Wintersport war es herzlich egal, ob ein Wettkampf mit oder ohne Publikum stattfand. Hauptsache, die Kameras hatten ihr Augenfutter (war bei der Fußball-Bundesliga ja nicht anders). Wintersport und Fernsehen haben sich gegenseitig hochgejazzt und ein schier unumstößliches Fernsehprogramm etabliert.

ARD und ZDF haben mit dem Wintersport in Dauerschleife eine Fanbase gewonnen. In ihrer Gnadenlosigkeit haben sie sich das Publikum "zurechtgesendet", jetzt zittert selbst der Zuschauer beim Rodeln mit, der zuvor die berechtigte Frage gestellt hatte, warum der eine Sportler den anderen beim Doppelsitzer schier erdrücken muss..

Kugelstoßen geiler als Eisschnelllauf?

Die Finals bieten nationale Wettkämpfe, Biathlon und Skispringen werden als internationale Konkurrenzen ausgetragen. Ist Kugelstoßen geiler als Eisschnelllauf? Nicht unbedingt, aber ist Eisschnelllauf ein geiler Fernsehsport? Nicht unbedingt, doch im Verbund mit Skiflug - tollkühne Männer auf dem Sturzflug nach unten - und dem absoluten Zuschauerhit Biathlon - Rennen und Schießen - wird alles mitgenommen. Da müssen die Finals nachlegen, der Fernsehsportzuschauer ist auf Abwechslung und Spannung, Atemlosigkeit und Entscheidung trainiert.

It's drama, stupid!