„Ich muss ihn zwingen“ „Spiegel“ ändert brisantes Selenskyj-Zitat über Scholz nachträglich

Ein „Spiegel“-Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag die brüchige deutsch-ukrainische Beziehung in den Fokus gerückt. In einer ersten Version zitierte das Nachrichtenmagazin den Staatschef mit den Worten: „Ich muss ihn zwingen, der Ukraine zu helfen und ihn ständig überzeugen, dass diese Hilfe nicht für uns ist, sondern für die Europäer.“ Mit „ihn“ war Bundeskanzler Olaf Scholz gemeint.

Kurze Zeit später änderte der „Spiegel“ die Passage und sprach von einem Übersetzungsfehler. „Im ukrainischen Original fehlte im ersten Teil des Satzes das Personalpronomen ‚ihn‘ vor dem Verb ‚zwingen‘, deshalb haben wir diesen Satz im Sinne einer genaueren Übersetzung nachträglich geändert“, heißt es nun unter dem Interview. Und so heißt es jetzt: „Ich muss Druck machen, der Ukraine zu helfen und ihn ständig überzeugen, dass diese Hilfe nicht für uns ist, sondern für die Europäer.“

„Dass @derspiegel einen solch brisanten Satz falsch hat übersetzen lassen, und damit dafür sorgt, dass Selenskyj als undankbarer Präsident ggü Deutschland dasteht, ist ziemlicher Wahnsinn“, twitterte Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild, am Donnerstagabend.

Laut Ronzheimer wurde die Anmerkung unter dem Text erst nach der Änderung des Zitats eingefügt. Wann die Anpassung erfolgte, ist nicht genau nachvollziehbar. Aber: Eine erste Version des Interviews wurde laut dem „Internet Archive“ bereits um 13.57 Uhr veröffentlicht – der aktuelle Zeitstempel lautet 9. Februar, 15.37 Uhr.

Um 15.06 Uhr verschickte die Nachrichtenagentur dpa eine Meldung an die Redaktionen mit dem Titel „Selenskyj: Ich muss Scholz zwingen, der Ukraine zu helfen“ und zitiert darin das „Spiegel“-Interview. Etwa anderthalb Stunden später schickt auch die AFP eine Agentur – allerdings mit dem bereits geänderten Zitat. Die Änderung muss also irgendwann in den ersten zweieinhalb Stunden nach Veröffentlichung des Interviews erfolgt sein.

„Le Figaro“ zitierte Selenskyj diplomatischer

Die französische Tageszeitung „Le Figaro“, die das Interview gemeinsam mit dem deutschen Nachrichtenmagazin führte, zitierte Selenskyj von Beginn an diplomatischer: „Meine Aufgabe ist es, die westlichen Länder dazu zu bringen, uns zu helfen. Denn es geht nicht nur um uns ... Die Europäer müssen verstehen, dass sie, wenn sie uns helfen, auch ihnen helfen. Das sage ich allen Staatsoberhäuptern, die den Krieg schnell beenden wollen, weil sie Angst haben, dass er auf ihr Territorium übergreift.“

Im Kanzleramt in Berlin sieht man den Übersetzungsfehler offenbar nicht so eng. Man habe „in keiner Weise“ nach der Veröffentlichung des Interviews interveniert, zitiert die „Bild“ einen Sprecher. (Tsp mit dpa/AFP)

Zur Startseite