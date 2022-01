Die 14 Millionen Zuschauer bei der Sonderausgabe von „Wetten, dass ..?“ im November des vergangenen Jahres waren dann wohl doch eine zu große Versuchung: Am Montag teilte das ZDF mit: „Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow moderieren.“

Direkt nach der erfolgreichen Wiederauflage des Unterhaltungsklassikers hatte Norbert Himmler, noch Programmchef des ZDF und demnächst neuer Intendant des Senders, auf Nachfrage dem Tagesspiegel im November mitgeteilt: „Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken.“

Gottschalks Bedenken offenbar zerstreut

Allerdings hatte sich Thomas Gottschalk zunächst einmal zurückhaltend geäußert. Als er am Tag nach der 14-Millionen-Sendung von "Bild" auf das Thema angesprochen wurde, sagte er ausweichend: „Sitze gerade beim Haareschneiden und überlege, ob wir die Lichterkette am Lerchenberg starten sollen, oder ob ich auf Ende Legende mache! Bin unentschieden!“.

Die vergangenen Sendungen hatte Gottschalk zusammen mit Michelle Hunziker moderiert. Ob sie auch wieder dabei ist, wurde jedoch nicht mitgeteilt. Als ein Geheimnis des Erfolgs von "Wetten, dass ..?" gilt die Mischung aus skurrilen Wetten und prominenten Gästen. In der Sendung von November 2021 waren unter anderem Björn Ulvaeus, Benny Andersson von Abba und Helene Fischer dabei. Weil die Show bei allen Altersgruppen erfolgreich ist, wurde sie oft als das letzte Fernsehlagerfeuer bezeichnet.

Doch offensichtlich hat das ZDF etwaige Bedenken ausgeräumt. „Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von 'Wetten, dass..?' weiterzuschreiben. Ab sofort sind wieder alle Wett-Ideen herzlich willkommen“, teilte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann am Montag mit.

Thomas Gottschalk, der in diesem Mai 72 Jahre alt wird, hatte "Wetten, dass ..?" von 1987 bis 1992 und von 1994 bis 2011 moderiert. Der Entertainer hatte seinen Rückzug aus der Sendung angekündigt, nachdem es im Dezember 2010 zu einem folgenschweren Unfall bei einer Wette kam. Der 23-jährige Samuel Koch verunglückte bei dem Versuch, mit Sprungstelzen ein Salto über ein auf ihn zufahrendes Auto zu absolvieren so schwer, dass er seitdem querschnittsgelähmt ist. Der Versuch, die Show mit Markus Lanz als Moderator fortzuführen, blieb erfolglos.

Die nächste Ausgabe ist für den Herbst 2022 vorgesehen. Dann soll es dann wieder heißen: „Top, die Wette gilt!“. Wann genau und wo das nächste „Wetten, dass ..?“ stattfinden wird, will das ZDF in den kommenden Monaten bekannt geben. Bereits jetzt nimmt der Sender Wettvorschläge für die nächste Sendung an.