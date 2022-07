Strohblondes Haar, perfektes Sixpack, braungebrannte Haut. Auf dem ersten offiziellen Pressefoto zur neuen Barbie-Verfilmung posiert Schauspieler Ryan Gosling als Ken – und sieht seiner Vorlage zum Verwechseln ähnlich. Seine Kollegin und Hollywood-Star Margot Robbie sitzt auf einem weiteren Foto lachend in einem pinken Cabrio, die blonden Haare perfekt toupiert und mit einem blauen Haarband gestylt.

Kommendes Jahr soll die Komödie der Regisseurin Greta Gerwig (bekannt für „Little Women“) in die Kinos kommen. Seit Wochen kursieren bereits Fotos der Dreharbeiten durch die sozialen Medien – und befeuern den Barbie-Kult schon weit vor dem Filmstart.

Strohblondes Haar und Sixpack: Ryan Gosling als "Ken" in der Barbie-Verfilmung Foto: Jaap Buitendijk/Warner Bros.

Besonders häufig wird ein Bild von Gosling und Robbie auf Inlineskates und im neonfarbenen Aerobic-Outfit geteilt. Das Kostüm erinnert stark an die sogenannte „Hot Skatin‘-Barbie“, die 1994 auf den Markt kam. „Ich bin der Kostüm-Abteilung der Barbie-Verfilmung besonders dankbar, denn das ist perfekt“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin auf Twitter zu diesem Foto.

Knapp dreißig Jahre später können Fans der „Hot Skatin‘-Barbie“ ihrer lebendig gewordenen Lieblingspuppe auf der Leinwand dabei zusehen, wie sie alltägliche und ganz menschliche Probleme bewältigen muss.

Nachdem die Protagonistin aus dem Barbie-Universum verbannt wurde, weil sie nicht perfekt genug ist, muss sie in der realen Welt zurechtkommen. An der Seite von Ken erlebt Barbie einige Abenteuer und lernt erst hier, dass wahre Perfektion auch aus dem Inneren kommen kann.

Neben Robbie und Gosling wird der Schauspieler Will Ferrell (bekannt „Anchormann“ und „The Producers“) als CEO einer Spielzeugfirma zu sehen sein.

Verschiedenen Medienberichten zufolge soll das Projekt bereits seit acht Jahren geplant sein. Vertrieben wird der Film von der Produktionsfirma „Warner Bros. Pictures“.

Bis zum Filmstart müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden: Am am 21. Juli 2023 soll die Komödie in den US-amerikanischen Kinos anlaufen. Ein genaues Datum für die Deutschland-Premiere ist bislang noch nicht bekannt.