Gegenüber Suchmaschinen-Betreibern wie Google gibt es kein automatisches „Recht auf Vergessenwerden“ im Internet. Ob Links zu kritischen Artikeln aus der Trefferliste entfernt werden müssen, ist immer von einer umfassenden Grundrechtsabwägung im Einzelfall abhängig. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Montag verkündeten Urteil klargestellt. Genauso maßgeblich wie die Rechte des Betroffenen seien das öffentliche Interesse an den verlinkten Informationen, die unternehmerische Freiheit des Suchmaschinen-Betreibers und die Rechte des Inhalteanbieters.

BGH musste zu zwei Fällen entscheiden

Im entschiedenen Fall hat der frühere Geschäftsführer eines regionalen Wohlfahrtsverbandes für Mittelhessen keinen Anspruch darauf, dass ältere Presseberichte über eine Erkrankung und ein Finanzdefizit des Verbandes nicht länger gefunden werden. (Az. VI ZR 405/18)

Ein zweites Verfahren setzten die Richter aus, um zentrale Fragen vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) klären zu lassen. Zum einen ist offen, was passieren soll, wenn umstritten ist, ob die verlinkte Berichterstattung wahr ist oder falsch. Zum anderen geht es um kleine Vorschaubilder („Thumbnails“), die in der Trefferliste auftauchen, ohne dass der Kontext ersichtlich ist. (VI ZR 476/18).

"Kein Herauspicken negativer Berichte"

"Der Bundesgerichtshof hat damit klargestellt, dass nicht jede unliebsame Berichterstattung aus den Google-Suchergebnissen gelöscht werden muss. Betroffene können sich nicht speziell die negativen Berichte herauspicken. Das gilt auch für oberflächliche gesundheitsbezogene Daten, die für das Verständnis des Artikels erforderlich sind“, sagte Berliner Medienanwalt Ehssan Khazaeli von der Kanzlei Von Rueden dem Tagesspiegel und ergänzte: "Zugleich zeigt die Entscheidung aber auch auf, welche Schwierigkeiten bei der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung auftreten, wenn nicht einmal der Bundesgerichtshof in jedem Fall beurteilen kann, ob sie auf Google anwendbar ist."

Basis des Rechts auf Vergessenwerden war das "Google"-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von Mai 2018. Das Gericht hatte entschieden, dass auf Antrag Links gestrichen werden müssen, wenn auf den verlinkten Seiten die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen verletzt werden.

In einem früheren Fall hatte das Bundesverfassungsgericht 2019 eine BGH-Entscheidung zum "Recht auf Vergessenwerden" kassiert. Die Verfassungsrichter hatten der Beschwerde eines im Jahr 1982 wegen Mordes verurteilten Mannes stattgeben. Der Mörder hatte sich gegen die vollständige Nennung seines Namens in online noch immer verfügbaren Presseartikeln gewendet. Bei der Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und Pressefreiheit müsse besonders der zeitliche Abstand zu einer Tat beachtet werden, urteilte das Bundesverfassungsgericht und stärkte damit das Recht auf Vergessenwerden im Internet auch bei schweren Straftaten. (Az. 1 BvR 16/13) Der BGH hatte die Klage des Mannes zuvor in letzter Instanz abgewiesen. Der Schutz der Persönlichkeit habe in diesem Fall hinter dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Recht auf freie Meinungsäußerung zurückzutreten, hatte der Bundesgerichtshof geurteilt. mit dpa