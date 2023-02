Linda Zervakis und ihr Kanzlerinterview Honorar oder Kostenpauschale?

Honorar? Kostenpauschale? Unstrittig ist, dass die Pro7-Journalistin Linda Zervakis vom Bundeskanzleramt für ein Interview mit Olaf Scholz auf der Republica 2022 bezahlt wurde. Ein Regierungssprecher bestätigte der „taz“, dass das Kanzleramt Zervakis für das halbstündige Gespräch ausgesucht und danach 1.130,50 Euro brutto überwiesen hat. Der Sprecher sagte der Zeitung, es handle sich nicht um ein Honorar, sondern um eine „Kostenpauschale“. Welche Kosten damit gedeckt werden sollten, ist laut „taz“ jedoch unklar.

Unkritische Fragen eingekauft?

Der Unterschied ist wesentlich. Wäre der Betrag ein Honorar, stünde Linda Zervakis im Verdacht, sie habe sich für wenig kritische Fragen an den Kanzler einkaufen lassen. Eine Kostenpauschale könnte als Aufwandsentschädigung verstanden werden, also als Begleichung aller Kosten, die der Journalistin für Vorbereitung, An- und Abreise nach und von Berlin entstanden wäre. Fakt ist, dass der Privatsender die Zugfahrt bezahlt hat.

Wie die „taz“ weiter berichtet, habe Pro7 der Zeitung mitgeteilt, dass der Sender kein Problem mit dem Interview habe, sie habe dafür ja kein Honorar bekommen. „Ein solches Interview ist mit unseren journalistischen Werten sehr gut zu vereinbaren“, sagte ein Sprecher. Auf die Nachfrage, ob das auch bei einer hohen „Kostenpauschale“ gelte, sei keine direkte Antwort gekommen, so die „taz“. Der Sprecher machte aber deutlich, dass der Sender in der intransparenten PR-Moderation kein Problem sehe.

Honorar oder Kostenpauschale? Die Wahrheit liegt zwischen den Polen, aber in der Mitte liegt sie ganz gewiss nicht. Die Umstände sprechen für bezahlte Kanzler-PR durch das Engagement der Pro7-Journalistin Linda Zervakis.

