McDermid-Roman als TV-Serie Alte Fälle, junge Ermittlerin

Den schier unersättlichen Markt für Krimi-Stoffe in Deutschland beliefert die schottische Autorin Val McDermid regelmäßig mit einigem Erfolg. Vor 20 Jahren schuf sie mit dem Roman „The Distant Echo“ (deutsch: „Echo einer Winternacht“) die Grundlage für eine Buch-Reihe um die junge Ermittlerin Karen Pirie, die in der schottischen Universitätsstadt St. Andrews alte Fälle wieder aufrollt. Die im vergangenen Jahr ausgestrahlte Mini-Serie des britischen Privatsenders ITV über den 25 Jahre zurückliegenden Mord an der Kellnerin Rosie Duff zeigt das ZDF nun als Dreiteiler unter dem Titel „Echo einer Mordnacht“ (ZDF, 23. Juli, 30. Juli, 6. August, jeweils 22.15 Uhr, ZDF Mediathek).

Die TV-Serie stellt die junge Kommissarin Pirie von Beginn an in den Mittelpunkt. Lauren Lyle verleiht diesem weiblichen Energiebündel, das sich mit Ende 20 unter älteren männlichen Kollegen zu behaupten weiß, eine sympathisch geerdete Ausstrahlung, zumal die Figur betont „normal“ angelegt ist: ohne britische Extravaganz und auch ohne typische TV-Ermittler-Probleme wie Drogen- oder Spielsucht.

Wir alle lassen unsere eigenen Lebenserfahrungen und unsere Menschenkenntnis mit einfließen, wenn wir uns mit den Inhalten eines Buches oder eines Films beschäftigen. Man kann daher niemals allen Erwartungen gerecht werden. Val McDermid, schottische Autorin

Selbstbewusst und unabhängig wirkt Pirie auch in ihren privaten Beziehungen. Insofern trifft die spannend auf zwei Zeitebenen erzählte und mit etwas Humor gewürzte Mini-Serie trotz des düsteren Stoffs um männliche Gewalt gegen Frauen den Zeitgeist, der sich in einer durchgeknallten Welt nach Normalität und Ordnung sehnt.

Und mit einer Podcasterin, die der Polizei wegen der nachlässigen Ermittlungen in der Vergangenheit Druck macht, wurde der Val-McDermid-Stoff vor der malerischen Kulisse der alten schottischen Grafschaft Fife auch an die moderne Medienwelt angepasst.