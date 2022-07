Die Präsenz digitaler Medien in Kinderzimmern steigt. Die Nutzung von Smartphones und Tablets verdrängt traditionelle Medien. Für Deutschland kann man diese Entwicklung bei Kindern im Alter zwischen sechs und 13 Jahren seit vielen Jahren in der KIM-Studie verfolgen.

In den Niederlanden ist jetzt eine der seltenen Studien erschienen, die die Mediennutzung bei ganz kleinen Kindern zwischen einem und sechs Jahren analysieren. Der Kommunikationswissenschaftler Peter Nikken hat anhand dreier Elternbefragungen aus den Jahre 2012, 2015 und 2018 untersucht, wie sich Medienausstattung und Mediennutzung der Kleinkinder verändert haben.

[Nikken, Peter(2022): "The touch-screen generation: Trends in Dutch parents’ perceptions of young children’s media use from 2012–2018" Communications, vol. 47, no. 2, 2022, pp. 286-306. ]

Nikken stellt fest, dass zu einer steigenden Nutzung des TV-Schirms auf mehr als 100 Minuten pro Tag inzwischen acht Prozent der Kinder unter sechs Jahren über Smartphones verfügen und 14 Prozent Tablets nutzen. Abspielmedien verlieren an Bedeutung, Bilderbücher, Magazine und Comics finden sich immer seltener in Kinderzimmern – 2018 sind sie in etwa drei Viertel der Haushalte verfügbar, ein Minus um etwa zehn Prozent im Vergleich zu 2012.

Multifunktional und einfach zu handhaben

Aus der Sicht der Eltern sind Smartphones und Tablets multifunktional und in der Handhabung einfach. Kinder lernen den Umgang schnell und können sich damit allein beschäftigen. Eltern sehen vermehrt die Vorteile der Nutzung digitaler Medientechnik durch kleine Kinder. Sie bewerten den Umgang zunehmend als wichtige Fertigkeit. Bildungs- und Unterhaltungsinhalte werden positiv eingeschätzt. Gleichzeitig ist die Wahrnehmung möglicher negativer Auswirkungen zunehmender Bildschirmzeit auf konstant hohem Niveau.

Man kann Nikken nur zustimmen, wenn er feststellt, dass Eltern im Umgang und in der Weitergabe digitaler Medienkompetenzen stärker unterstützt werden müssen. Die mobilen digitalen Medien werden uns weiter begleiten. Wir müssen das richtige Maß finden.