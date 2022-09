In den Online-Diskursen zum RBB-Skandal kann man es wieder beobachten: Unwissen und Vorurteile dominieren die Debatten in den Sozialen Medien. Viele haben eine Meinung, wenige wissen, wovon die Rede ist, wenn es um Funktion und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht.

Eine Forschungsgruppe der Universitäten Zürich und Oxford um die Kommunikationswissenschaftlerin Anne Schulz hat jetzt eine Studie veröffentlicht, in der es um die Verbreitung von Wissen über die journalistische Nachrichtenproduktion und den Umgang mit Nachrichtenquellen in den Sozialen Medien geht. Die Gruppe analysierte Befragungsdaten von über 10 000 Personen aus Großbritannien, den USA, Deutschland, Spanien und Schweden. In Deutschland konnten etwa 40 Prozent der Befragten nicht sagen, welches von vier Medien (zwei Fernsehprogramme und zwei Zeitungen) gebührenfinanziert ist. Etwa 70 Prozent der Befragten wussten nicht, dass Nachrichten und Neuigkeiten in der Facebook-Chronik von Algorithmen, also maschinell ausgewählt werden.

Interessanter als die Werte sind die Zusammenhänge zwischen diesem Medien(un)wissen und dem Umgang mit den Sozialen Medien als Nachrichtenquelle. Danach nutzten vor allem Befragte mit gering ausgeprägtem Medienwissen Soziale Medien als einzige Informationsquelle. Sie interessierten sich dabei weniger für den redaktionellen Hintergrund und die Entstehung der Nachrichten und mehr für Links und Kommentare. Je mehr die Befragten über professionelle Nachrichtenproduktion wussten, desto eher nutzten sie die Sozialen Medien als eine Quelle unter vielen. Dabei war ihnen die journalistische Herkunft (das Medium, die Quelle) der Nachricht wichtiger als eine hohe Popularität in den Sozialen Medien.

Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, dass wir mehr Berichterstattung über journalistische Nachrichteproduktion in unserem Mediensystem brauchen.