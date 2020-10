Der Satiriker, Entertainer und Journalist Herbert Feuerstein ist im Alter von 83 Jahren in Erftstadt bei Köln gestorben. Das teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Mittwoch unter Berufung auf Feuersteins Ehefrau mit.

Zu den großen Erfolgen von Feuerstein gehörte die WDR-Sendung "Schmidteinander". Dort trat er an der Seite von Harald Schmidt auf. Die von Feuerstein konzipierte Sendung, die sich an amerikanischen Late-Night-Shows orientierte, wurde zu einer Blaupause der späteren Harald-Schmidt-Show. Ab 1994 lief "Schmidteinander" im Spätprogramm der ARD, nach 50 Folgen war 1994 Schluss.

Feuerstein wurde 1937 im österreichischen Zell am See geboren, war seit 1990 deutscher Staatsbürger. Am Salzburger Mozarteum hatte er zunächst Musik studiert, wechselte nach kurzer Zeit in den Journalismus. In den USA, wohin er mit seiner ersten Frau gezogen war, wurde er Chefredakteur der deutschsprachigen "New Yorker Staats-Zeitung" und Korrespondent der Satirezeitschrift "Pardon". Zurück in Europa leitete er später die deutsche Ausgabe des "Mad"-Magazin.

Ab Mitte der 80er Jahre war er auch für das Fernsehen tätig, zunächst als Autor, später an der Seite von Harald Schmidt zunächst in der Spielshow "Pssst" und danach als Co-Moderator und Chefautor des Kultformats "Schmidteinander".

WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte Feuerstein am Mittwoch für „seinen klugen Humor, seine herrliche Albernheit, den intelligent durchdachten Anarchismus und viele, viele höchst unterhaltsame Fernseh- und Hörfunkstunden“.

Sein Debüt als Theaterschauspieler gab Feuerstein 1998 in Berlin. Zwischen 2003 und 2008 spielte er in 75 Vorstellungen den Amtsdiener Forsch in "Die Fledermaus" an der Oper Köln. 2007 wurde die Spielshow "Pssst" im ARD-Vorabendprogramm noch einmal reanimiert, jedoch nach nur zwölf Ausgaben wieder eingestellt. sag