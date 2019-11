Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vielleicht kennen Sie das Gefühl, es wird jeden Tag mehr und man verliert den Überblick. Wir versuchen für Sie jeden Tag die Geschehnisse auf der Welt zu sortieren und einzuordnen. Das machen wir auf Tagesspiegel.de, in der Zeitung, aber auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unseren Newslettern und Entscheider-Briefings, den Backgrounds. Jetzt bekommen wir Nachwuchs.

Mit unserem neuen Newsletter „Fragen des Tages“ wollen wir Ihnen die Möglichkeit für einen schnellen Überblick liefern. Was sind die Nachrichten des Tages – aus der Welt, Deutschland, Berlin und den Bezirken? Was soll ich in der Flut an Texten heute Abend auf der Couch lesen? Worüber diskutieren wir in der Redaktion aber vor allem auch unsere Leserinnen und Leser? Was kann man abends außer Lesen noch so unternehmen? Und gibt es etwas, womit ich am Abend beim Kneipentalk glänzen kann? Diese Fragen beantworten wir Ihnen jeden Werktag am frühen Abend mit unserem neuen Newsletter „Fragen des Tages“.

Das haben wir in ähnlicher Form bisher auch mit unseren kleinen Newslettern getan, die wir über Messengerdienste wie WhatsApp verschickt haben. Aber wie Sie vielleicht mitbekommen haben, untersagt es Facebook Verlagen demnächst, Newsletter und Informationen über WhatsApp zu verschicken. Das bedauern wir, aber mit unserem abendlichen Überblicks-Newsletter wollen wir Ihnen nicht nur eine Alternative bieten, sondern eine kleine Hilfe im Alltag sein, um den Überblick zu behalten.

Den ersten Newsletter werden wir kommende Woche verschicken, aber schon jetzt können Sie sich unter dieser Adresse kostenfrei für den Newsletter „Fragen des Tages“ anmelden: www.tagesspiegel.de/fragendestages

Ich freue mich auf Ihr Feedback.

Herzliche Grüße

Christian Tretbar, Mitglied der Chefredaktion