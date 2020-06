Eines ist sicher: Der Vorgang polarisiert selbst in der Tageszeitung „taz“ - und zwar extrem. Polizisten auf den Müll, wie Kolumnist*in Hengameh Yaghoobifahrah in einer Kolumne gefordert hatte? Das war sogar in der Redaktion, der die Interessen von People of Colour (PoC) am Herzen liegen, so manchen definitiv zu viel.

Bei der linksalternativen Tageszeitung wird seit dem Erscheinen des Textes heftig diskutiert. Die Chefredaktion ist dem Vernehmen nach wenig begeistert von der Veröffentlichung. In dem Artikel wird unter der Überschrift „All Cops are berufsunfähig“ über die Abschaffung der Polizei und mögliche Berufsalternativen für Polizisten sinniert, Beamtinnen und Beamten wird Nazi-Nähe attestiert. Am Ende kommt die Autor*in zu dem Schluss, dass Polizeibeamte am besten auf einer „Mülldeponie“ aufgehoben seien.

Viele in der Redaktion wollen am liebsten über den aus ihrer Sicht unglücklichen Vorgang gar nicht sprechen. Aber so viel ist klar: Es wird auf den Fluren, in Konferenzen und im Intranet der „taz“ heftig gestritten. „Es geht total rund“, sagen Mitarbeiter des Blatts.

Einige fänden den Text der freien Kolumnist*in Yaghoobifahrah und vor allem den letzten Satz „ganz schlimm“. Der Beitrag auf der Gesellschaftsseite der Zeitung mache „sehr viel kaputt“, heißt es. Andere in der Redaktion versuchen, die Wut von PoC nachzuvollziehen - und wollen die Autor*in gegen einen Shitstorm in Schutz nehmen.

Polizeigewerkschaften erstatten Anzeige

Allerdings schmerzt viele in der Redaktion, dass nicht nur die vom „rechten Sheriff“ Rainer Wendt geführte Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Strafanzeige gegen die „taz“ erstattete. Sie wird ohnehin als reaktionär abgetan. Sondern, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete, auch die im DGB organisierte Gewerkschaft der Polizei (GdP).

„Wie hasserfüllt, degeneriert und voller Gewaltbereitschaft muss man eigentlich sein, um solche widerlichen Gedanken aufzuschreiben?“, fragte Wendt, der auch eine Beschwerde beim Deutschen Presserat ankündigte. Der Berliner GdP-Sprecher Benjamin Jendro wunderte sich auf Twitter, dass der „taz“-Text von Leuten unter den Rubriken Pressefreiheit, Satire und Glosse eingeordnet werde.

Auch das mediale Echo war verheerend, zumindest bei konservativen Medien und der Boulevardpresse. Die „Neue Zürcher Zeitung“ schrieb, der Sound der Kolumne „erinnert an Neonazi-Portale“. Und: „Bei der ,taz' darf Satire auch volksverhetzend sein.“ Die „B.Z.“ kommentierte: „Bei der ,taz' werden 250.000 Polizisten zutiefst verachtend niedergemacht - warum?“ Die „taz“-Chefredaktion ließ eine Tagesspiegel-Anfrage am Mittwoch zunächst unbeantwortet.

Scharfe Kritiker der Kolumne von Yaghoobifahrah in der „taz“-Redaktion stellen sich Polizei-Kritik anders vor - beispielsweise wenn zum extrem rechten Nordkreuz-Netzwerk recherchiert werde oder über Racial Profiling berichtet werde. Oder Demonstrantinnen und Demonstranten ausfindig gemacht werden, die von der Polizei misshandelt werden.

Polizeipräsidentin sieht Verstoß gegen Pressekodex

Die Berliner Polizei äußerte sich nicht öffentlich. Polizeipräsidentin Barbara Slowik begründete das in einer Rundmail an die Beamtinnen und Beamten. Demnach empfindet auch sie den Text als „herablassend, abwertend, unsere (Berufs-)Würde erschütternd“. Sie schreibt einerseits: „Eine öffentliche Reaktion würde dem Artikel zu einer größeren Öffentlichkeit verhelfen, ihm noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen.“

Dennoch will Slowik ein „klares Zeichen" setzen - und gegen den Artikel auf der Grundlage des Pressekodex, Artikel eins, vorgehen. Der besagt: „Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse.“ Die Kolumne, meint die Polizeipräsidentin, „verletzt diesen Grundsatz unzweifelhaft“.