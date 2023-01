Prinz-Harry-Interview bei RTL Rund 1,6 Millionen Zuschauer in Deutschland

Der Einkauf des ITV-Interviews mit Prinz Harry hat sich für RTL gelohnt. Die Übernahme des zeitweise kritisch geführten Gesprächs zwischen dem ITV-Journalisten Tom Bradby und dem Bruder von Thronfolger William sahen am Montagnachmittag auf RTL nach einer Meldung von Quotenmeter.de 1,6 Millionen Zuschauer in Deutschland. Das entspricht einem Marktanteil von insgesamt 9,5 Prozent. Noch besser sah es in der Gruppe der werberelevanten Zuschauer aus: dort betrug die Quote 13,5 Prozent.

Prinz Harry hatte anlässlich der Veröffentlichung seiner Memorien und dem deutschen Titel „Reserve“ mehreren Sendern Interviews gegeben. In Großbritannien zog er ITV der BBC vor. Der öffentlich-rechtliche Sender hatte sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ein Interview mit Harrys Mutter Lady Diana verschafft und erst kürzlich dafür entschuldigt.

Frauke Ludowig und Michael Begasse ordneten das Interview ein

RTL hatte für das Interview mit Prinz Harry, in dem er unter anderem ausführlich über den Tod seiner Mutter sprach, einen großen Teil des Nachmittagsprogramm freigeräumt. Unterbrochen wurde das Gespräch neben den Werbefenster durch Analysen von Moderatorin Frauke Ludowig und dem RTL-Adelsexperten Michael Begasse.

Den größten Erfolg rund um Prinz Harry feierte RTL im Jahr 2018 bei der Übertragung der Hochzeitsfeierlichkeiten von Harry und Meghan. Rund drei Millionen Zuschauer verfolgten das Ereignis bei RTL, weitere sechs Millionen sahen die Trauungszeremonie im ZDF. Die Hochzeit von Prinz William und Kate hatten im Jahr 2011 rund acht Millionen Menschen in Deutschland im Fernsehen gesehen.

Im März 2021 hatte sich RTL auch die Deutschland-Ausstrahlung des Interviews von Harry und Meghan mit Oprah Winfrey gesichert. Das Paar hatte seinerzeit schwerwiegende Vorwürfe gegen „Die Firma“, wie sie die Windsor-Familie nannten, erhoben. 2,7 Millionen Zuschauer in Deutschland schalteten dafür RTL ein und bescherten dem Kölner Privatsender damit eine Quote von 19 Prozent insgesamt und 28,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.

