Radikalkur beim Boulevardblatt Springer wirft gesamte „Bild“-Chefredaktion raus

Frühjahrsputz bei der „Bild“-Zeitung. Nach einer Mitteilung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Tagesspiegel vorliegt, wird die Chefredaktion komplett ausgetauscht. „Künftig besteht die Führung der Chefredaktion aus zwei statt bislang vier Personen. Sie wird BILD journalistisch und strategisch weiterentwickeln, mit starkem Boulevard-Profil positionieren und den digitalen Wandel aktiv vorantreiben.“ Den Vorsitz der Chefredaktionen der „Bild“-Gruppe übernehme mit sofortiger Wirkung Marion Horn. Robert Schneider, bisher „Focus“, wird zum 17. April 2023 Chefredakteur „Bild“.

Bisheriges Führungstrio muss gehen

Die neue Spitze wird ergänzt mit den stellvertretenden Chefredakteuren René Bosch, Timo Lokoschat, Tanja May, Paul Ronzheimer, Mandy Sachse und Yvonne Weiß. Bis zum Antritt von Robert Schneider agiert Marion Horn sowohl als Chefredakteurin sowohl von „Bild“ als auch von „Bild am Sonntag“. Die derzeitigen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz würden aus ihren bisherigen Funktionen ausscheiden. Über mögliche künftige Aufgaben im Hause Axel Springer soll zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden.

Zur Begründung für das Revirement heißt es: „Bild ist die Nummer 1 in Deutschland und es ist unser Anspruch, dass sie das auch in der Digital Only Ära bleibt. Das ist redaktionell, organisatorisch und kulturell eine fundamentale Transformation. Sie erfordert auch Veränderungen der Chefredaktion.“ Marion Horn stehe für einen klaren Wertekompass, journalistische Exzellenz, Führungsstärke und Leidenschaft für guten Boulevardjournalismus. Robert Schneider habe in den vergangenen elf Jahren in verschiedenen Aufgaben als Chefredakteur des Burda-Verlags Kreativität und Kompetenz als Blattmacher und Profilschärfe im politischen Journalismus bewiesen.

Horn hat bereits viele Jahre für Axel Springer gearbeitet, ab Januar 2001 als Mitglied der Chefredaktion von „Bild“, seit 2013 wurde sie als erste Frau in der Geschichte des Blattes Chefredakteurin der „Bild am Sonntag“. Auch Robert Schneider hat „Bild“-Erfahrung, bis zu seinem Wechsel zu Burda als Ressortleiter. Seine Rückkehr zu Springer wurde in dem Moment möglich, als er einen Drogentest negativ bestanden hatte. Eine Anforderung, die nach dem Wirken von Julian Reichelt, Vorgänger von Johannes Boie, von Springer als notwendig erachtet wurde.

Johannes Boie wurde von weiten Teilen der Redaktion nicht als Boulevardmann gesehen, die Spannungen scheinen immer größer geworden zu sein. Claus Strunz muss sich vorhalten lassen, dass Bild TV unter seiner Führung nicht zum Fliegen kam.

