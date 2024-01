Serie „Sexy Beast“ Große Träume kleiner Ganoven

Cholerische Psychopathen wie Kevin Klines Otto im „Fisch namens Wanda“ oder Tarantinos Mr. Blonde bilden ein Bündel Bösewichte, die ihr Publikum zugleich anziehen und abstoßen. Kaum einer kam dabei aber so plump auf den Punkt wie 1994 Rentons Trainspotting-Buddy Begbie – ein jähzorniger Kumpeltyp, der sechs Jahre später Konkurrenz bekam.

Sein Name: Don Logan. Sein Darsteller: Ben Kingsley. Sein Job: den Safeknacker Gal samt Freundin Deedee im Schurkenstück „Sexy Beast“ (Paramount+, acht Folgen) so zu quälen, dass sie ihn während des gemeinsamen Raubzugs in die Gaunerhölle befördert. Wie es zu dieser Hassliebe kam, erklärt uns nun das gleichnamige Prequel.

Was mein Fulltime-Job ist? Ich bin ein Dieb, ernsthaft, ich nehme Leuten Dinge weg. Gal (James McArdle) in der Serie „Sexy Beast“

Im London der 90er nimmt der Großkriminelle Teddy Bass (Stephen Moyer) Kontakt zu Gal (James McArdle) und Don (Emun Elliott) auf, um ein dickes Ding zu drehen, das den Kleinganoven von Folge zu Folge mehr über die Köpfe wächst – auch, weil Gal parallel der Pornodarstellerin Deedee (Sarah Greene) verfällt, die ihre eigene Agenda verfolgt.

Im Kern verlässt sich „Sopranos“-Autor Michael Caleo also auf Plot und Personal von Jonathan Glazers Original. Doch wie sein Regisseur Daniel O’Hara fünf mal mehr Zeit zur Figuren- und Handlungsentwicklung nutzt – das vereint amerikanische Heist-Movies so brutal wie glamourös mit britischer Krimikunst à la Guy Ritchie und Len Loachs Sozialdramentechnik.

Denn am Ende dieser handlungs- und dialoggetriebenen Räuberpistole wollen fast alle hier doch einfach nur ihre gernegroßen Kiezträume verwirklichen, verlieren dabei allerdings im Eifer zusehends blutiger Gefechte die Bodenhaftung. Besonders Choleriker Don natürlich. Was für eine anziehend abstoßende Filmfigur!