Shokz OpenFit im Test Mit offenen Ohren durch die Welt

Shokz hat sich mit seinen revolutionären Knochenschall-Kopfhörern besonders bei Sportlern einen Namen gemacht. Bei den OpenRun Pro, die wir vor kurzem getestet haben, wird der Ton als Vibration über die Wangenknochen übertragen. Der Gehörgang bleibt beim Open-Ear-Design frei, sodass man beim Laufen oder Radfahren auch akustisch mitbekommt, was um einen herum passiert. Mit den neuen OpenFit-Kopfhörern hat Shokz nun auch das Bass-Problem in den Griff bekommen. Statt Knochenschall kommt gerichteter Schall zum Einsatz. Shokz spricht von „Direct Pitch“.

Die beiden Kopfhörer-Hälften sitzen bequem im oberen Bereich der Ohrmuschel. Die Charakteristik der Kopfhörer ist so geformt, dass der Schall möglichst vollständig zum Innenohr gelangt, ohne den Gehörgang zu blockieren. Das selbst in einer Berliner U-Bahn oder entlang einer Hauptstraße erstaunlich gut. Und was genauso wichtig ist: Selbst bei höheren Lautstärken kann niemand mithören.

Kaum Nebengeräusche beim Telefonieren

Apropos Mithören: Beim Telefonieren werden selbst starke Umgebungsgeräusche mittels Noise Cancelling auf ein Mindestmaß reduziert. Auf der Gegenseite ist beispielsweise vom Straßenverkehr kaum noch etwas zu hören.

Der Träger des OpenFit kommt allerdings selbst nicht in den Genuss der Geräuschreduzierung. Schließlich soll das Open-Ear-Designs ja gerade verhindern, dass man sich von der Umwelt abschottet. Für ein immersives Musikerlebnis eines Klassikkonzerts bleibt ein klassischer Over-Ear-Kopfhörer weiterhin die beste Wahl.

Bequem auch auf längeren Touren

Mit einem Gewicht von 8,3 Gramm sind die beiden Kopfhörer-Elemente des OpenFit, die mit ihrem Ohrhaken-Design über die Ohrmuschel geschoben werden, trotz der relativ großen und druckvollen Treibereinheiten sehr leicht. Spezielle Silikonpolster verringern dabei den Druck auf die Ohrmuschel und verbessern so den Tragekomfort. Auch unterm Fahrradhelm sitzen die Kopfhörer auch auf längeren Touren bequem.

Eine Akku-Ladung reicht für bis zu sieben Stunden Musik oder Hörbücher aus. In der Transportbox können die Kopfhörer dreimal nachgeladen werden. Zur Smartphone-App gehört ein Equalizer, mit dem der Sound individuell angepasst werden kann. Auch die Tipp-Steuerung lässt sich hier in einem gewissen Umfang verändern.

Die OpenFit sind zwar gegen Staub und Schweiß geschützt, aber anders als den OpenRun Pro sollte man sie nicht ungeschützt dem Regen aussetzen oder damit duschen. Einziges Manko: Es fehlt eine direkte Lautstärkeregelung am Kopfhörer. Die muss an der mit Bluetooth 5.2 verbundenen Quelle angepasst werden. Und dafür muss das Smartphone entweder griffbereit oder am Lenker befestigt werden.

Die neuen Shokz OpenFit kommen am 6. Juli zum UVP von 199 Euro in den Handel. Eine Abkehr von der Knochenschall-Technologie soll es nicht geben, auch dieser Kopfhörertyp soll weiterentwickelt werden, verspricht das Unternehmen.