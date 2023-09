Sind Frauen anders krank? Der kleine Unterschied

Sabrina Lambréant ist vom Schmerz aufgewacht. Zwischen den Schulterblättern empfindet sie ein peinigendes Stechen. Ihr ist übel, und sie hat rasende Angst. Eine Panikattacke – davon sind die herbeigerufenen Sanitäter fest überzeugt. Erst eine Blutprobe und das EKG bringen Gewissheit: Die 41-Jährige erleidet gerade einen Herzinfarkt.

Eine solche Erkrankung wird bei Frauen spät – und oftmals leider nicht mehr rechtzeitig diagnostiziert. Dieser Fehler hat Methode: Diagnosen und Therapien werden im Hinblick auf den männlichen Körper entwickelt und hinterher auf Frauen übertragen. Ursula Duplantier und Marta Schröer machen die Dimension dieser einseitig ausgerichteten Medizin sichtbar.

„Frauen sind keine kleinen Männer. Vera Regitz-Zagrosek, Kardiologin

Ihre Wissenschaftsdokumentation „Die unsichtbare Patientin – Sind Frauen anders krank?“ (Arte-Mediathek) porträtiert Patientinnen, deren Leiden lange Zeit verkannt wurden: weil sie Symptome zeigten, die man bei ihrem Geschlecht einfach nicht auf dem Schirm hat.

Aus diesem Grund ging die Ehe von Tamara Spielmann in die Brüche. Ihre Wutausbrüche und ihre Stimmungsschwankungen wurden als Depression diagnostiziert. Doch die verschriebenen Psychopharmaka wirkten nicht. Bis eine Spezialistin herausfand, dass die 43-Jährige an ADHS leidet, eine Störung, die man eigentlich nur bei Jungs vermutet. Beispiele verdeutlichen, welche weitreichenden Folgen die Vernachlässigung des Geschlechterunterschiedes in der Medizin haben.

Von der Falldarstellung über Diagnosefehler bis hin zur einseitigen Entwicklung vieler Medikamente fächert die Wissenschaftsdokumentation diese Thematik breit auf. Zu Wort kommen profilierte Spezialisten, darunter die Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek, die als Wegbereiterin der geschlechtersensiblen Medizin in Deutschland gilt.