Sky-Serie „Das Boot 4“ „Ich mag Winnetou“

Verfolgte, das zählt zur Agententhriller-Semantik wie Schlapphüte, müssen sich bei der Flucht stets hektisch umschauen, was zwar Koordination und Tempo kostet, aber mehr nach Verfolgung aussieht. Auch Klaus Herrmann streut beim Versuch, seine Häscher abzuhängen, ständig Schulterblicke ein. Offenbar wird dem Sky-Publikum nur so verständlich, wovon „Das Boot“ immer dann handelt, wenn es an Land spielt.

Das konspirative Misstrauen aller gegen alle einer spätrömischen Diktatur nämlich, in der niemand unverdächtig bleibt. Selbst der gefeierte Kriegsheld (Rick Okon) nicht, dem SS-Oberst Koch (Simon Licht) mithilfe pockennarbiger (teils pädophiler) Schergen nachstellt, da Herrmann mit Papa Wilhem (Ernst Stötzner) am Hitler-Attentat bastelt. Womit erneut das Wesentliche gesagt wäre über Dennis Gansels Weltkriegs-Historytainment: „Das Boot 4“ (sechs Folgen, ab Samstag, Wow/Sky).

Dieses Nazi-Pack muss endlich weg, wir alle wollen Deutschland retten. Ein Widerstandskämpfer in „Das Boot“ zu einem vermeintlichen Komplizen

Denn wie zuvor Andreas Prochaska und Mathias Glasner, hat der Regisseur völlig verschusselt, dass es im Nationalsozialismus mehr Nationalsozialisten (wie Koch) als Widerstandskämpfer (wie Herrmann) gab. Auch Staffel 4 kreiert also eine Tyrannei Light, in der es an Bord deutscher U-Boote exakt einen Nazi gibt, den die sorgsam verschwitze Crew fieberhaft sucht, sofern Karin Thornes’ Drehbuch nicht an Land Geschichte klittert.

Das ist bei aller virtuos erzeugten Spannung gerade in Zeiten einer völkischen Bundestagspartei nicht nur fahrlässig, sondern gefährlich, was in einer kleinen Szene zu Beginn sonderbar gewollt wirkt: Als sich ein Wehrmachtssoldat unter Deck für sein Buch unterm Kissen rechtfertigen muss, sagt er ohne jeden Kontext: „Ich mag Winnetou“. Die AfD wird’s gerne hören.