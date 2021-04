Die Liste der Royalisten wird länger. Neben dem Privatsender RTL wird auch das öffentlich-rechtliche ZDF am kommenden Samstag, 17. April, die Bestattung von Prinz Philip live übertragen. Dieser Entscheidung ging eine längere Debatte mit der ARD voraus, die ebenfalls übertragen wollte. Das Zweite bekam den Zuschlag, die ARD "plant ein ,Brisant extra' von 16 Uhr 15 bis 18 Uhr im Ersten", sagte ein ARD-Sprecher dem Tagesspiegel.

RTL wird die Zeremonie auf Schloss Windsor werde ab 15 Uhr live übertragen, kündigte der Sender am Sonntag an. Moderatorin Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse kommentierten das Geschehen in London und Windsor. Wegen der Corona-Pandemie findet das Begräbnis nur im engsten Familienkreis mit etwa 30 Teilnehmern statt. Dabei dürfte es zum ersten Wiedersehen der Royals mit Prinz Harry kommen, der nach einem Aufsehen erregenden Interview ohne seine schwangere Frau Meghan Markle aus den USA erwartet wird. Vor der Trauerfeier soll es eine landesweite Schweigeminute geben.

BBC berichtete zu viel über Philips Tod

Der Wetteifer der deutschen Sender kann nur mit der Erwartung einer großen Zuschauerquote erklärt werden. Aber obacht, die Republikaner sind eine nicht zu unterschätzende Größe. Die BBC beispielsweise hat nach dem Tod von Prinz Philip eine große Zahl von Zuschauerbeschwerden wegen zu viel TV-Berichterstattung über den gestorbenen Ehemann der Queen erhalten. Wie die British Broadcasting Corporation mitteilte, richtete sie vorübergehend ein eigenes Online-Formular ein, um mit der großen Zahl an Zuschriften zurechtzukommen. Wie viele Beschwerden genau eingingen, gab die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt jedoch nicht bekannt. Einige Kanäle des BBC-Fernsehens änderten am Freitag nach Bekanntwerden des Todes von Philip ihr Programm. Davon waren Sendungen am Freitag und Samstag betroffen. Einem Bericht des „Guardian“ zufolge gingen die Einschaltquoten daraufhin deutlich zurück. Der Sender BBC Two habe sogar rund zwei Drittel seiner Zuschauer eingebüßt, hieß es.

Hilft nix, wenn es um royale Belange geht, knallt das deutsche Fernsehen ergeben die Hacken. Das ZDF will also am Dienstag, 20. April, um 20 Uhr 15 die Sendung "Die Queen und die Macht der Bilder" ins Programm heben, quasi im Anschluss an das Live-TV aus Windsor.

Befreiung des KZ Buchenwald

Der Ehrgeiz beim Royal-TV ist umso befremdlicher, wenn dieser Ehrgeiz mit einer Minderleistung in Vergleich gesetzt. Am Sonntag wurde der Befreiung des KZ Buchenwald gedacht. Vor 76 hatten US-Truppen die Menschen im NS-Konzentrationslager befreit. Daran wurde in einem Gedenkakt erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnte davor, die Barbarei in der deutschen Geschichte vergessen zu wollen. "Denn wer sich nicht mehr daran erinnert, was geschehen ist, der hat auch vergessen, was geschehen kann", sagte Steinmeier in Weimar. Keine Live-Bilder davon in den Programmen von ARD, ZDF und RTL.